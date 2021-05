Náklady na zimní údržbu 8,6 tisíce kilometrů krajem spravovaných silnic II. a III. třídy se podle Kupkových slov vyšplhaly na 420 milionů korun – což je zhruba dvojnásobek oproti předchozím letům, kdy si zima vyžádala z krajského rozpočtu kolem 200 milionů. A to jsou skutečně jen náklady na solení, pluhování či zajištění služeb silničářského dispečinku; prostě toho, co bezprostředně souvisí se zimou. Jarní opravy výtluků započítány nejsou.

„Průšvih,“ reagoval Kupka na otázku Deníku, co to znamená pro krajský rozpočet. S tím, že řešení představitelé kraje hledají. „Bavíme se o tom v rámci rady kraje,“ konstatoval. S tím, že je o „velký problém“, se kterým je nutné „něco dělat“.

Je podle něj jasné, že vzít peníze z balíku připraveného na opravy silnic není řešením. „Nemůžeme si dovolit snížit investiční tempo, protože ve výsledku by rekonstrukce stála více peněz,“ vysvětlil Kupka. Peníze na opravy po zimě tak představitelé kraje hledají v rámci rozpočtových rezerv.

„Bavíme se i o tom, jestli nebudeme muset sáhnout po úvěrových penězích,“ doplnil. Připomněl, že pro takzvané souvislé opravy, tedy rekonstrukce delších úseků silnic, jež jsou typické pro letní období, by kraj možnosti financování dokázal zajistit jinak. Pak by připravené peníze bylo možné vložit do nezbytných oprav po zimě: na lokální opravy výtluků. „Sám jsem SÚSku (míněna Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje) posílal na několik míst,“ poznamenal náměstek hejtmanky k potřebnosti jarních oprav.