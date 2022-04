PODÍVEJTE SE: Jahodová sezona na farmě začíná. Samosběr přijde v červnu

Svátek dálkoplazů, jímž prčický pochod nepochybně je, po dvou letech vynechaných kvůli koronaviru dospěl do 55. ročníku. Neznamená to ale, že by vše bylo jako kdysi. „Pandemie covid-19 a práce na železničním koridoru Praha–Tábor přinesly do organizace pochodu zásadní změny,“ zdůraznila Horáková.

Zvláště výluka železničního provozu mezi Olbramovicemi a Chotovinami nyní přináší omezení. Středočeské a pražské pochodníky organizátoři žádají, aby volili severní trasy: třeba od Benešova, Bystřice (s novým startem), Olbramovic či Sedlčan. Platí i tradiční 70kilometrová trasa se startem na pražských Hájích; 23kilometrová dětská trasa vede z Votic a 13kilometrová trasa pro vozíčkáře z Miličína. Celkem je připraveno 21 tras – včetně specializované pro cyklisty. Od 56. ročníku – což by snad mělo přijít už napřesrok bez dalších vynucených pauz – by už mělo být opět vše jako dřív.

Organizátoři zdůrazňují, aby si zájemci o účast všechny informace a aktuálně platná pravidla nastudovali na oficiálních stránkách pochodu praha-prcice.cz. Zásadní je pamatovat na to, že registrovat se k účasti – a to přímo pro konkrétní trasu – bude letos možné pouze předem: od 5. května, kdy bude registrace na tomto webu spuštěna v 10.00 (a potrvá do půlnoci 19. května). Registrací zájemce provede jednoduchý návod – a po zaplacení startovného na účet (40 Kč za osobu; letos bez jakýchkoli zvýhodnění) obdrží účastníci e-mail, jímž se pak budou prokazovat v místě startu. Tam také dostanou mapu s místem na razítka z kontrolních stanovišť. „Registrovaní pochodníci uvedení na stejné registraci (tedy pod jedním QR kódem) musí odstartovat společně – a pouze z vybraného startu,“ upozornila Horáková.