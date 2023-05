Máte doma židli, květináč, knihu, bicykl, obraz nebo kočárek, který už nevyužijete? A protože je v dobrém stavu, je vám líto vyhodit něco z toho do odpadu? V Poděbradech od nynějška mají řešení. Vyjmenované věci i spousty dalších je možné přinést do takzvaného re-use centra. Zde je pak třeba objeví ti, kterým se naopak budou hodit.

Slavnostní otevření re-use centra v Poděbradech 21. dubna 2023. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Re-use centrum bylo otevřeno minulý týden v pátek v areálu technických služeb vedle sběrného dvora v Kozinově ulici. Jeho princip je jednoduchý. Pokud má člověk zájem něco do re-use centra přivézt, tedy potřebuje se zbavit věci, kterou už sám nevyužije, ale která je v zachovalém stavu, a ještě by mohla posloužit někomu jinému, jednoduše ji přiveze do sběrného dvora.

„Tam provede pracovník prvotní zevrubnou prohlídku, že je ta věc skutečně ještě využitelná, není třeba za hranou životnosti a podobně,“ vysvětluje Michal Pavlas, ředitel Technických služeb v Poděbradech.

Pak si danou věc převezme v nově otevřené hele pracovnice centra. Zaeviduje ji a označí speciálním barevným kódem. Pro člověka, který věc přivezl, tím celá věc končí a může jet domů.

Pokud ale naopak někdo přijede s tím, že si potřebuje něco odvézt, pak je pro něj důležitý právě onen barevný kód. Ten totiž určuje výši poplatku, kterou nový majitel za věc zaplatí. Kódy se určují podle hodnoty a stavu dané věci. Jsou rozděleny do čtyř barev a cenových kategorií. Jednotlivě věci stojí 5, 20, 100 nebo maximálně 200 korun.

Pokud o některý z předmětů nebude zájem, bude po třech měsících vyhozen. Co aktuálně sklad použitých věcí nabízí a za kolik, je možné si zobrazit na webu reusepodebrady.cz. Pravidla jsou nastavena tak, že do re-use centra může věci přivézt člověk, který má trvalé bydliště v Poděbradech. Pokud si ale někdo chce věci naopak vyzvednout, žádná omezující pravidla se na něj nevztahují. Ani to o pobytu v Poděbradech. Přijet si tedy může opravdu kdokoliv a odkudkoliv.

Sto tun odpadu

Zřízení centra použitého zboží má především za cíl snížit objem odpadu. Na hospodaření s odpadem město ročně vydává částku 40 milionů korun, což je značná část z celkového rozpočtu města. A jen čtvrtinu – tedy 10 milionů – zaplatí místní přímo v rámci poplatku za svoz odpadu. „Propočet předpokládá, že po zřízení re-use centra se sníží objem odpadu až o 100 tun ročně,“ řekl místostarosta Miroslav Holas.

Stavba nové haly v Kozinově ulici trvala přibližně tři čtvrtě roku. O logo centra a jeho výmalbu se postaral místní výtvarník Lukáš Kladívko. Stavba vyšla na 6,7 milionu korun, přičemž 85 procent, tedy 5,7 milionu, získala radnice díky dotaci z Evropské unie. Náklady města se tak snížily na částku 1 milion korun. Otevřeno bude od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin.

Co vše je možné do re-use centra přinést nebo si odvézt (podle kategorií)

• dům (židle, stolky, skříňky, křesla)

• zahrada (zahradní nářadí a nábytek, přepravky, bedny, mechanické nářadí, květináče)

• nádobí (hrnky, příbory, sklenice, talíře, hrnce, skleněné, keramické a porcelánové nádobí, plechy na pečení)

• sportovní nářadí (kola, šlapací stroje, lyže, lyžařské náčiní, další sportovní potřeby)

• umění (obrazy, vázy apod.)

• děti (autosedačky, kočárky, hračky)

• volný čas (knihy, CD, DVD, hudební nástroje)

• sanitární zařízení (umyvadla, záchodové mísy)