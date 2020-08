Volání po zveřejnění jmen i zásluh nejlépe odměňovaných zaměstnanců středočeského krajského úřadu, jehož vlna se vzedmula před týdnem poté, co se údajnému přeplácení vybraného kroužku pracovníků krajského věnoval článek na serveru Seznam Zprávy, odmítla v pondělí hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) a ředitel krajského úřadu Jiří Holub vystoupili v pondělí na tiskové konferenci. | Foto: Deník / Milan Holakovský

Zopakovala své dřívější vyjádření, že do odměňování úředníků, stejně jako třeba do výběrových řízení, ona jako zástupce volené samosprávy nemluví – a ani mluvit nesmí. A také to nedělá; přístup k vnitřním záležitostem politici na krajské úrovni, kteří se řídí zákonem o krajích (stanovujícím jiná pravidla, než fungují na úrovni obcí), ani nemají přístup. Její slova na tiskové konferenci potvrdil ředitel krajského úřadu Jiří Holub. S tím, že výše platů a odměn je jeho záležitostí – a politici svůj vliv mohou uplatnit jediným způsobem: schválením objemu peněz, jejich celkového balíku, které budou na odměny zaměstnanců k dispozici.