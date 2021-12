Díky obrovskému pracovnímu nasazení se novobydžovští diamanti dokázali probojovat jako první za dobu existence všech devíti sérií talentové soutěže vysílaných v české a slovenské televizi do finále, kam je poslala porota společným zlatým buzzerem (bzučákem). V historii této soutěže v Čechách a na Slovensku se toto stalo poprvé.

„Porotu jsme zaujali už svým prvním vystoupením a dostali další zadání. Okamžitě mě napadlo téma Lidice, a to hned z několika důvodů, dílem proto, že v příštím roce bude 80. výročí Heydrichiády a výročí vypálení Lidic. Rovněž jsme chtěli poukázat na to, že na světě jsou i horší věci, než jen covid, například takové hrůzy, které se staly za druhé světové války a už se nesmějí nikdy opakovat. Od počátku jsem věděl, že chci téma Lidic zpracovat, přišlo mi to na mysl tak nějak samo shora. I když mi to mnozí rozmlouvali, nedal jsem se odradit a věděl jsem, že chci Lidice s dětmi udělat. Na nácvik jsme měli celkem 5 měsíců, přičemž v době covidové bylo velmi složité se vůbec scházet, protože k nám přijíždějí tanečníci ve věku od 10 do 20 let z různých koutů republiky například i ze Štětí nebo Olomouce a navíc prakticky celý loňský rok se také netrénovalo,“ přiblížil náročnou přípravu slovenský učitel tance Jozef Golian, který je absolventem banskobystrické konzervatoře a v ZUŠ v Novém Bydžově vyučuje tanec šestým rokem.

Společně s kolegyní Lenkou Syrovou, která měla na starosti tvorbu kostýmů, nenechali náhodě jediný detail a pro nasátí autentické atmosféry společně s tanečníky navštívili o státním svátku 28. října Lidice, kde je po pietním území provedly pracovnice Památníku Lidice a seznámily dopodrobna s historií obce. Výsledek stojí zato a měsíce dřiny se vyplatily.

„Bylo nám ctí přivítat u nás tak talentované děti před jejich vystoupením je seznámit je s historií Lidic. Atmosféru, kterou zde v památníku nasály, přenesly do svého dojemného vystoupení. Když jsem vše viděla v neděli v televizi, měla jsem pocit, jakoby všech našich 82 dětí z bronzového sousoší ožilo. Běhal mi mráz po zádech. Velmi si vážím tanečníků, jak osud Lidic ztvárnili a že se pustili do tak těžkého zadání. Na druhé straně je to ideální forma, jak vysvětlovat příběh Lidic právě dětem a teneagerům za použití moderních prostředků. Novobydžovští se toho zhostili s grácií a vítězství jim právem náleží. I my jsme na jejich výkon pyšní,“ potvrzuje starostka Lidic Veronika Kellerová.

Jak řekl Deníku vedoucí taneční skupiny Jozef Golian, 100 tisíc korun darují na charitu dětem a zbytek peněz použijí na výlohy spojené s tréninky a pro vlastní zdokonalování. „Celá příprava, kostýmy a spolupráce se špičkovými choreografy je velmi nákladná, takže nám výhra určitě pomůže i do budoucna,“ doplnil Golian, jenž se netají tím, že by se svými svěřenci rádi dobyli i světová pódia.

Od prvního dne, kdy parta tanečníků zvítězila v soutěži, se nabídky jen hrnou. V Kladně bude jedinečné, dojemné vystoupení k vidění na prknech Městského divadla Kladno 19. května 2022 při slavnostním vyhlášení výsledků mezinárodní vědomostní soutěže Lidice pro 21. století a stejně tak při červnovém 80. výročí vypálení obce Lidice