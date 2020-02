Při minulém ročníku jich loni ve středních Čechách bylo 188; nejvíce na Příbramsku, a to 22, a na Kutnohorsku (20). Většinou šlo přímo o konkrétní lokality, někdy se však dohled soustředil i na delší dálniční úsek.

Třebaže policie místa kontrol zveřejnila předem, nezůstaly hlídky bez úlovku. „Celkem bylo zjištěno 499 dopravních přestupků, kdy v blokových pokutách bylo vybráno necelých 240 tisíc korun,“ uvedla Barbora Schneeweissová ze středočeského policejního ředitelství. S tím, že o překročení rychlosti se jednalo v 336 případech.

Celkově v rámci kraje loni 3. dubna vyrazilo do akce 135 policistů, kteří zkontrolovali 1239 vozidel. Z dalších přestupků Schneeweissová připomněla požití alkoholu dvěma šoféry, 14 nepoužití bezpečnostních pásů či 21 případů nevyhovujícího technického stavu vozidla. „A celkem pět řidičů cestovalo na zpoplatněném úseku bez dálniční známky,“ konstatovala.

Letošní Speed Marathon 2020 se sice uskuteční až 22. dubna, nicméně upozornit na to, kde by bylo záhodno posvítit si na dodržování rychlostních limitů je aktuální už nyní. Na riziková místa a úseky, kde řidiči často porušují předpisy, mohou občané upozornit konce února, připomněla Hana Rubášová z policejního prezidia. S tím, že tipy je možné zanést do mapy na internetové stránce www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-informace-mapy/speedmarathon.

„Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na silnicích,“ vybízí Rubášová veřejnost. Současně však vysvětluje, že radary nemohou stát na všech místech, na něž někdo ukáže. Z podnětů veřejnosti budou vybrány ty lokality, které dostaly nejvíc hlasů. Při plánování míst, kam se hlídky vydají pokutovat za rychlou jízdu, budou hrát roli také dopravně bezpečnostní analýzy včetně vyhodnocení nehodovosti a vlastní poznatky policie o rizikových lokalitách.