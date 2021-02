Potřebné poučení o novinkách kolem odpadů kraj nabízí obcím na videu

Obrovský zájem o novinky týkající se nakládání s odpadem projevují představitelé středočeských obcí a měst. Ukázal to ohlas na webinář (tedy školení uspořádané přes internet) pro starosty a radní obcí i měst k novému zákonu o odpadech. Ke sledování se připojilo 320 zástupců samospráv, majících zájem o tom, co nová legislativa přináší a jak se s novými předpisy vypořádat. Ti, kteří to nestihli, se s novinkami mohou seznámit dodatečně.

Webinář Středočeského kraje. | Foto: archiv Krajského úřadu Středočeského kraje

Bezmála dvouhodinová videonahrávka z webináře je dostupná prostřednictvím internetového odkazu ZDE. Vysokou účast zástupců obcí i měst ocenila hejtmanka Petra Pecková (STAN) – s poznámkou, že také je k ní důvod. „Pro obce bude nakládání s odpadem v budoucnu velký problém. Nová legislativa počítá s postupným, ale poměrně nekompromisním zpřísňováním," upozornila. Starostům a jejich týmům chce kraj nejen poskytnout informace, ale také nabízet konkrétní řešení. Aktivní účast starostů ukázala, že odpadová témata jsou pro ně velmi aktuální – a obzvlášť velký zájem mají o výklad legislativy včetně napasování nových předpisů na jejich místní podmínky. Dali najevo, že si uvědomují, že tyhle věci musí řešit, i to, že je třeba začít včas. Už proto, že i před chystaným zákazem skládkování se poplatky za tuto službu mají zvyšovat – a také bude vzrůstat povinný podíl komunálního odpadu, který má být předán k recyklaci. Už za pět let budou obce muset zajišťovat recyklaci z 55 procent; po dalších pěti letech ještě o pět procent víc a o pět let později plus dalších pět procent. Současná míra recyklace dosahuje (alespoň podle nejnovějších dat dostupných za rok 2019) úrovně 41 procent. V rámci webináře vystoupily nejen krajské političky, vedle hejtmanky ještě středočeská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti), ale také expertky z krajského úřadu: odbornice pro oblast odpadového hospodářství Martina Vrbová i vedoucí oddělení nakládání s odpady Marie Stáňová. Konkrétní zkušenosti starostů, které mohou nabídnout i inspiraci ostatním, představili starostové Milan Kazda (nez.) z obce Kněžice na Nymbursku – a především Petr Halada (STAN) z Kamýku nad Vltavou na Příbramsku, který je předsedou komise pro spolupráci s městy a obcemi Středočeského kraje a webinářem provázel.