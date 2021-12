Někde už i pro třetí dávku

A podobná čísla hlásí i jiná města. „V rámci očkování našich zaměstnanců jsme ve spolupráci s vedením hlavního města Prahy a Městskou poliklinikou Praha realizovali vlastní systém očkování zaměstnanců. Zřídili jsme vlastní očkovací prostor, ve které byli všichni zájemci hromadně očkováni. Naši zaměstnanci tak nemuseli podstoupit mnohdy ne zcela jednoduchou anabázi s výběrem očkovacího místa, registrací na očkování a podobně. I díky tomu máme poměrně vysokou míru proočkovanosti,“ potvrzuje mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

Městské policie Čáslav se nové nařízení vlády v praxi nijak nedotkne. „Nebudeme to muset řešit, protože všichni naši strážníci už jsou proočkovaní," uvedl velitel čáslavské městské policie Pavel Kratochvíl.

Největší sbor strážníků na Benešovsku slouží v okresním městě. Z jejich 24 členů nejsou proti covid- 19 očkováni pouze tři. „Šest strážníků už má také třetí, posilující dávku,“ potvrdil velitel Radek Stulík s tím, že ti tři neočkovaní proti zavedení povinnosti vakcinace zatím nic neříkají. „Čekají, s čím přijde nová vláda,“ vysvětlil velitel. Přiznal přitom, že by právě o tři neočkované nerad přišel a pokud bude očkování podmínkou setrvání ve sboru, bude se snažit je přesvědčit, aby na injekci šli. „Sám zatím také nevím, jestli půjdu na třetí, posilující dávku. Ale asi budu mít negativní motivaci a budu k tomu donucen. Uvidíme,“ dodal Radek Stulík.

I u Městské policie Kladno jsou zatím tři neočkovaní strážníci. Všichni ostatní strážníci, asistenti prevence kriminality i civilní zaměstnanci mají minimálně jednu dávku za sebou. „Tři očkovaní důvod nesdělují, je to jejich soukromá věc,“ uvedla mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.

Přežije vyhláška?

U kolínské městské policie je plně očkováno zhruba 85 procent strážníků. „Zájem o očkování je, funguje na bázi dobrovolnosti,“ shrnul ředitel Viktor Prokeš. Chtělo by se říct zatím, ale nemálo velitelů a šéfů obecních policií věří, že dobrovolnost zůstane.

Ve hře je podle nich totiž i možnost, že jak rychle vyhláška platit začala, tak rychle zase skončí. „V tuto chvíli z veřejně dostupných informací vyplývají tři zásadní věci, a to že by mohla být tato vyhláška novou vládou novelizována nebo rovnou zrušena. Stejně tak není vyloučeno, že bude toto konkrétní znění napadeno u soudu, protože se jeví jako diskriminační a v rozporu se zákonem,“ řekla mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.

„V obecné rovině toto nařízení vnímám vůči městské policii jako velmi diskriminační. Málokdo si uvědomuje, že strážníci nejsou ve služební poměru, nepožívají výhod jako státní policisté, vězeňská služba nebo hasiči. Nedokážu pochopit, proč jsou na městskou policii stále kladeny jen požadavky, ale výhody žádné. Navíc nepovažuji ani za svoje právo, abych kontroloval strážníky, jestli očkování mají, nebo ne," prohlásil velitel čáslavské městské policie Kratochvíl.

I přes vysokou proočkovanost může být pro některé početně menší městské policie povinné očkování problém. Vrchní strážník Martin Rajl má na nymburské služebně momentálně k dispozici dalších třináct kolegů. Nechat se očkovat v tuto chvíli odmítají tři z nich. „Pokud by nařízení zůstalo v platnosti, zřejmě by to skončilo odchodem těchto kolegů ze služby. To bychom si opravdu nepřáli, jde o zkušené kolegy, které v týmu potřebujeme,“ řekl nymburský vrchní strážník.

Ztráta tří strážníků by podle jeho slov vedla k nucené reorganizaci, přepsání služeb a řadě dalších komplikací. „A noví kolegové se velmi těžko shánějí. Letos bylo vypsáno hned několik výběrových řízení, z nichž nakonec vzešla jediná nová kolegyně, která byla čerstvě přijata,“ doplnil Martin Rajl.

Podobně jako kolegové z jiných měst věří, že nařízení nakonec nová vláda neuvede v platnost. Třeba v Mladé Boleslavi nemají očkování stejně jako v Nymburce tři strážníci, ovšem v tomto případě se jedná o mnohem početnější tým. Momentálně jich na služebnu dochází třiapadesát. „Dle mého názoru se povinné očkování do začátku platnosti zruší tak, jako mnoho jiných vládních nařízení,“ dodal šéf boleslavských strážníků Tomáš Kypta.