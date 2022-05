Řidiči tak musí počítat s komplikacemi nejen v blízkém okolí Barrandovského mostu. Růžově to s jízdami po Praze nevidí ani nejzkušenější z nich, taxikáři.

„Nevím, jestli se na to můžeme nějak připravit, protože netuším, co tak obrovská a časově náročná uzavírka způsobí. Ve výsledku to ale nejspíš odnesou zákazníci, kterým se prodlouží trasy, čekací i jízdní doby, a tím pádem se zvýší celkové ceny,“ řekl Pražskému deníku Kornel Altman, ředitel společnosti Svez.se ze skupiny Tick Tack, pod niž spadá více taxi dispečinků.

Před začátkem první horké fáze opravy mostu není podle Altmana možné odhadnout funkčnost objízdných tras.

Nelze prý vyloučit, že dopady rekonstrukce zasáhnou celou metropoli bez výjimky podobně, jako když Pražský okruh zablokuje nehoda. „Doporučit našim klientům i všem řidičům mohu jen to, aby se obrnili trpělivostí. Naše řidiče školíme a testujeme v tom, aby znali Prahu a navigaci využívali co nejméně. Oni si samozřejmě během pár dní vyzkoušejí, které cesty jsou nejlepší, praxe to ukáže,“ poznamenal spolumajitel mobilní aplikace pro objednání taxi.

„Naši partnerští řidiči jsou samostatné jednotky a je vždy na nich, jaké trasy zvolí. Při jízdách jim doporučujeme využívat vždy navigace, které jsou spárovatelné s naší řidičskou aplikací Bolt Driver (Waze, Google Maps) a které je informují o aktuální dopravní situaci,“ naznačila firemní strategii Soňa Stloukalová, oblastní manažerka společnosti Bolt.

Bolt přitom cestujícím v rámci jedné aplikace nabízí vedle taxi i jiné dopravní prostředky, elektrické koloběžky, ke kterým brzy přibudou i elektrokola. „Věříme, že těmito prostředky mikromobility také ulehčíme pražské dopravě,“ dodala Stloukalová.

Očekávají se kolony

Městská akciovka Technická správa komunikací (TSK), která rekonstrukci mostu organizuje, očekávané problémy nezlehčuje. S odvoláním na dopravní modely upozorňuje, že kolony budou v čase i prostoru delší, než jsou dnes, a budou se vyskytovat v jiných než očekávaných místech. Dopravní přetížení se očekává v centru města a v pražských městských částech 4, 5 a 12. K tomu je třeba počítat rovněž s výraznější regulací provozu v tunelech.

Například radnice Prahy 5 opakovaně tvrdí, že ze strany magistrátu dlouhodobě postrádá koordinaci a komunikaci prací v oblasti. Za problematické přitom považuje i opravy v ulicích, které mají sloužit jako objízdné trasy kolem mostu.

Vedení metropole a TSK si naproti tomu přičítají k dobru i čerstvou přístavbu odbočovacího pruhu na rampě k Modřanské nebo výstavbu vratné rampy u Lihovaru. Ta má posloužit jako neoficiální objízdná trasa pro řidiče jedoucí z jihu po Strakonické a mířící na druhý břeh řeky.

Nutná oprava

„Barranďák bez velké opravy poctivě slouží skoro čtyřicet let. Teď přišla řada na nás, abychom zatnuli zuby. Nechceme v Praze druhou Trojskou lávku nebo most v Janově, které byly oba podobné konstrukce. Do mostu roky teče a předpjatá lana, která ho drží pohromadě, někde vůbec neplní svou funkci. Situace je velmi vážná a nemůžeme před ní zavírat oči,“ zdůraznil náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě).

Barrandovský most je součástí městského okruhu a denně jej přejede až 140 tisíc aut. Práce jsou proto rozloženy do několika let, dopravní omezení mají platit vždy jen část roku.