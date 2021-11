„Někdo chce, abychom se báli. Raději zemřít než být zotročeni,“ zaznělo na začátku manifestace na pódiu z úst moderátora, který označil účastníky za „moudrou menšinu“, kterou dal do kontrastu s „neprobuzenou většinou“. „Žádné vyšší blaho nesmí omezovat naši svobodu a právní stát,“ prohlásil pak Jakub Olbert, majitel restaurace Šeberák a lídr hnutí Chcípl PES.

Nápisy na transparentech narážely mimo jiné na čerstvý zákaz vánočních trhů („Stánky uvnitř ano, venku ne. Demence!“). Jiný slogan konstatoval například, že „Tečka byla léčka“ a další upomínal na předvolební heslo koalice Spolu o tom, že „nedopustí už žádný lockdown“. Organizátoři protestu vytkli právě stranám vznikající vlády, že dosluhujícímu kabinetu Andreje Babiše v parlamentu umožnily přijetí nouzového stavu.

K demonstrantům promluvil také poslanec SPD Jiří Kobza. „Pod příkrovem covidové hysterie se ukrývají mnohem větší problémy – zdecimovaný rozpočet, zelená sebevražda Evropy, rozpad národních států atd.,“ prohlásil politik, který vyzval ke spojení „vlasteneckých stran“. Pynelopi Cimprichová z hnutí Švýcarská demokracie pak sdělila, že „očkovaní byli zmanipulováni“ a že „zdraví lidé nepotřebují roušky, testy ani očkování“.

Mnohé výzvy mířily proti tlaku na vakcinaci populace proti koronaviru. „Braňme děti před zvůlí státu, stop jedopichům,“ apeloval jeden z nápisů nad hlavami nespokojených lidí. Silná kritika v tomto směru zazněla také z úst několika lékařů, kteří v „jednom bloku“ promluvili k protestujícím. „Očkovaný může být stejně nakažlivý jako neočkovaný,“ pronesl lakonicky Miroslav Havrda. „My jsme světlo, strach je největší nepřítel,“ uvedl zase Marek Zeman, bývalý ředitel FN Královské Vinohrady. Promluvil i zástupce „paralelní lékařské komory“, který vyčetl oficiální stavovské organizaci „podíl na covidové hysterii“ a vyzval praktické lékaře, aby se „probrali“.

„Otázka, jestli se někdo naočkuje nebo ne, by měla zůstat zcela v rovině osobního rozhodnutí. Je nešťastné, že se z toho stal politický nástroj. A bude hůř až do toho naplno vstoupí náboženství. Kdykoliv se spojila světská a duchovní moc, bylo zle,“ řekl Eduard, který v místě manifestace zdarma rozdával knihy s náboženskou tématikou. Sám se hlásí k adventistům a kritizuje papeže Františka za „jeho pomáhání očkovací lobby“. „Představa, že je dnešní katolická církev jiná než v historii, je iluze. Stále jde o vlivnou mocenskou strukturu,“ dodal.

Starší paní, která si nepřála uvést ani křestní jméno, zase považuje většinu reakcí na pandemii za neadekvátní a v jejich pozadí vidí „nekalé zájmy globálních korporací“. „Nemluví se skoro o tom, jak zhoubný mají všechny restrikce vliv na psychiku dětí, zejména středoškoláků. Naše děti to vše ničí. Přínos očkování je také velmi sporný. Statistikám o tom, že na jednotkách JIP jsou v drtivé většině neočkovaní, příliš nevěřím. Jde o to, kdo tyto údaje sbírá a vyhodnocuje,“ zdůraznila demonstrantka, podle které se v boji s nemocí covid-19 věnuje „strašně málo pozornosti“ léčbě ve fázi po výskytu prvních příznaků. „Sama jsem covid prodělala a bylo mi zle. Po deseti dnech od pozitivního testu jsem se domohla rentgenu plic, ale paní v recepci na poliklinice ze mě udělala vyvrhele. Že to jde dělat jinak, ukazují třeba v Srbsku, kde existují samostatné ambulance pro covidové pacienty, kterým se nasazuje včasná podpůrná léčba,“ upozornila penzistka.

Na demonstraci nechyběly cedule s portréty „zrádců národa“, mezi něž pořadatelé zařadili mimo jiné Pavlu Svrčinovou, Milana Kubka, Jaroslava Flegra, Andreje Babiše, Miloše Zemana, Adama Vojtěcha… a vedle nich pak nežijící symboly diktatur (Benito Mussoloni, Josef Mengele, Vasil Bilak atd.). Z účastníků protestu neměl téměř nikdo ochranu obličeje.