Cestování veřejnou dopravou po středních Čechách a do Prahy od dubna zdražilo. Nejvíce pro ty, kteří autobusy či vlaky využívají spíše jednorázově. Svezení autobusem na krátkém úseku tam a zpět místo dosavadních 28 korun přijde na 40.

Autobusy v Praze. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Čtrnáct korun na jedno svezení do května stačilo třeba pro cestování mezi Prahou a Dolními Břežany, Jesenicí, Průhonicemi, Rudnou nebo třeba Říčany. Cílem změny je podle slov středočeského radního pro oblast veřejné dopravy Petra Boreckého (STAN) dostat do systému financování provozu vlaků a autobusů jezdících na území Středočeského kraje navíc 150–200 milionů korun za rok.

Logicky tedy bude zdražení převažovat nad zlevňováním, a to zvláště u těch nejvyužívanějších jízdenek. Naději na úsporu mají naopak cestující ve vzdálených pásmech, kde je cílem přitáhnout nové pasažéry z řad dosavadních uživatelů osobních aut.

Nejvýraznějšími změnami jsou zdražení jízdného pro jednotlivou jízdu na krátkou vzdálenost a zkracování doby platnosti jízdních dokladů. Jízdenky pro dvě pásma, které dosud stály 14 a 22 Kč, se slučují do jedné – s cenou 20 Kč a dobou platnosti 15 minut. Ta neplatí na území Prahy – nově ji je ale možné použít i ve vlacích zařazených do systému PID.

DPP a Praha daly na pomoc ukrajinskému Mykolajivu dva autobusy Irisbus Crossway

U jízdenek od 30 Kč výš se zkracuje doba platnosti. Třípásmová jízdenka za 30 Kč nově platí 30 minut, čtyřpásmová za 40 Kč 60 minut, pětipásmová za 50 Kč 90 minut – vždy s nárůstem o půlhodinu. Maximální doba platnosti pak dosahuje 180 minut pro osm a více pásem.

Cestujícím, kteří využívají předplatní kupony, se ceny většinou změnily spíš mírně – se zvýšením o pět procent. Novinkou je však podpora předplatitelů jezdících na větší vzdálenosti. Maximum je cena za sedm vnějších pásem, tedy síťový kupon s celokrajskou platností pro všechna vnější tarifní pásma (mimo Prahy) nově stojí 2050 Kč na měsíc, 5515 Kč s platností na čtvrt roku a 19 450 Kč pro cestování po celý rok.

Naopak přímo v Praze vedení hlavního města neplánuje zdražovat jízdenky MHD ani předplatní kupony. V souvislosti s tím zvažuje město úpravu způsobů koupě jízdenek tak, že by nákup elektronické formy mohl být výhodnější. V rozhovoru s ČTK to před časem řekl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti). V metropoli naposledy zdražily jednotlivé jízdenky v roce 2021. Cena předplatních kuponů se tehdy neměnila a lidé za roční kupon zaplatí 3650 korun.

Vlaky jsme loni museli dotovat mnohem více než autobusy, hlásí krajský radní

Vedení města se chce zaměřit na motivaci cestujících, aby co nejvíce využívali elektronické formy jízdenek a kuponů. V jejich ceně by se podle Hřiba mohly například zohlednit náklady na jejich distribuci, výrobu či provoz. „Přičemž ty papírové stojí víc než elektronické. K tomu nyní zjišťujeme data a informace, jak to vlastně s nákladovostí jednotlivých kanálů je,“ řekl.

Vyšší digitalizace služeb se podle náměstka promítne také do fungování aplikace PID lítačka, ve které přibudou nové funkce. „Rozvíjíme ji, postupně přidáváme třeba takzvaný intermodální plánovač trasy, který se testuje v pilotním provozu a který najde nejen spoje MHD, ale doporučí i další způsoby dopravy,“ řekl Hřib.

Kolik stojí cesta do Prahy z vybraných středočeských měst



Kutná Hora

S předplatným kuponem pro Prahu 70 Kč

Bez kuponu (lítačky) 110 Kč



Kladno

S předplatným kuponem pro Prahu 30 Kč

Bez kuponu (lítačky) 70 Kč



Kolín

S předplatným kuponem pro Prahu 60 Kč

Bez kuponu (lítačky) 100 Kč



Nymburk

S předplatným kuponem pro Prahu 50 Kč

Bez kuponu (lítačky) 90 Kč



Beroun

S předplatným kuponem pro Prahu 40 Kč

Bez kuponu (lítačky) 80 Kč



Zdroj: aplikace Lítačka



Kdo v PID ušetří

Děti do 6 let – bezplatná přeprava

Děti od 6 do 15 let – v Praze přeprava za 0 Kč, v Regionu sleva 50 %

Junioři od 15 do 18 let – v Praze zvýhodněné předplatné, v Regionu sleva 50 %

studenti od 18 do 26 let – v Praze zvýhodněné předplatné, v Regionu sleva 50 %

Senioři od 60 do 65 let – v Praze zvýhodněné jízdné

Senioři od 65 let – v Praze přeprava za 0 Kč, v Regionu sleva 50 %

Osoby ZTP a ZTP/P – v Praze bezplatná přeprava kromě vlaků, v Regionu sleva 75 %

Doprovod dítěte do 3 let – v Praze přeprava za 0 Kč



Zdroj. Ropid, výběr ze slev