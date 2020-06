Největším rozšířením bude zapojení Prahy 10, kde by zóny podle dřívějších informací měly začít fungovat 24. srpna ve Vršovicích a části Vinohrad, 5. října ve Strašnicích a 2. listopadu v Malešicích. Důvodem je podle tamní radnice fakt, že Praha 10 je obklopena městskými částmi, kde již zóny platí, a parkující auta se přesouvají na její území.

Nedostatek míst pro parkování rezidentů řeší také v Letňanech, kde často parkují řidiči, kteří přestupují na metro. Podle schváleného dokumentu místním parkování ztěžuje také areál výstaviště a jeho návštěvníci. Z toho důvodu místní radnice připravila projekt zavedení zón v centrální části sídliště.

Placené stání by mohlo být zavedeno i kolem železniční zastávky v Klánovicích, kde parkovací místa využívají lidé přestupující na vlak. Do jednání s magistrátem se zapojily sousedící městské části Klánovice a Újezd nad Lesy, přičemž zavedení zón požaduje prvně zmíněná. Radnice Újezdu nad Lesy však nejprve požaduje vybudování P+R parkoviště, které je sice v plánu, ale projekt je nyní podle dokumentu na mrtvém bodě. Radní tak dnes rozhodli, že o zavedení zón si budou moci rozhodnout samy městské části. Pokud by placené parkování bylo zavedeno, lidé podle magistrátu mohou využívat dvě P+R parkoviště v nedalekých Běchovicích.

Další městské části budou zóny rozšiřovat na nové oblasti. V Praze 5 se to bude týkat sídliště Podbělohorská a zbytku čtvrti Cibulka, v Praze 6 zbylé části Hanspaulky a v Praze 9 dalších částí Střížkova, Proseka, Krocínky a Libně. Městské části, které nejsou do systému zapojeny celé, postupně přidávají nové oblasti, například Praha 5 tak učinila opakovaně v minulosti a postupně plánuje zapojení i většiny Jinonic, více než dvacetitisícového barrandovského sídliště a vilové čtvrti v Hlubočepích.

Podle schváleného dokumentu nebude Technická správa komunikací (TSK) pro nově zavedené zóny nakupovat nové parkovací automaty. Po dohodě s městskými částmi tam přesune ty, které nejsou využívány v jiných místech stávajícího systému. Celkem bude podle dokumentu pro tuto vlnu rozšiřování zapotřebí 135 parkovacích automatů. Jejich přesun má vyjít na zhruba dva miliony korun, zatímco dopravní značení nových zón na asi 22,5 milionu.

První regulace parkování začala v 80. letech v Praze 1. Takzvané modré zóny byly poprvé zavedeny v roce 1996 v části Prahy 1. Následně byly rozšířeny na celou Prahu 1, 2, 3 a 7 a část Prahy 16. Platí také ve vybraných částech Prahy 4, 5, 6, 8 a 9.