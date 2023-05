/VIDEO, FOTOGALERIE/ Každý deváťák ze Středočeského kraje, který má na to, aby studoval maturitní obor, skutečně dostane příležitost, aby si maturitu udělal. Nestane se, že by kvůli nedostatku míst musel na učňák bez maturitní zkoušky. Tak lze shrnout slib, který veřejně vyslovil středočeský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN).

Radní Středočeského kraje pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN) promluvil v rámci „kulatého stolu“ k aktuální situaci ve školství | Video: Milan Holakovský

Stalo se tak v pondělí 15. května v rámci „kulatého stolu“ k aktuální situaci ve školství. Vácha upřesnil, že všichni uchazeči hlásící se ke studiu na gymnáziu, kteří v rámci jednotné přijímací zkoušky dosáhli 80 a více bodů a nikam se nedostali, případně po druhém kole všichni zájemci o studium maturitního oboru, kteří dosáhli nejméně 60 bodů a dosud místo nenašli, budou mít možnost požádat o pomoc odbor školství krajského úřadu.

Nabídka hejtmanství na dojednání přijetí, pokud se bodové skóre jeví příznivě, se podle Váchy týká jen žáků s bydlištěm ve Středočeském kraji. Neúspěšných uchazečů z hlavního města nikoli.

Úředníci pak projednají situaci s řediteli krajem zřizovaných škol a najdou vyhovující řešení. Rozhodně prý nikdo nebude „odsouzen“ k tomu, aby musel jít do učení jen kvůli tomu, že si podal přihlášky na dvě prestižní školy s obrovským převisem zájmu – a nevyšlo to ani na jediné.

I to se prý může stát. Zvlášť v případě dětí, které měly namířeno (často pod vlivem ambicí rodičů) do mimořádně atraktivních škol v Praze. A pak se přihodilo, že i když měly velmi dobrý výsledek – třeba 83 bodů – jako poslední byli přijali uchazeči s lepším skóre: například s 88 nebo 85 body. Už nyní však radní může hlásit, že ve Středočeském kraji uspěli i žáci, jejichž výsledky nepatřily k úplné špičce. Nejméně bodů stačilo k přijetí na maturitní obor v Rakovníku: 57. V Kolíně stačilo i 60 bodů, v Čáslavi 64. Naopak v Benešově byl jako poslední přijatý uchazeč se 76 body.

Zkušenost přitom ukazuje, že výsledek přijímacích zkoušek nemusí vůbec nic vypovídat o tom, jak úspěšný bude nynější uchazeč poději u maturity. Počty bodů spíš ukazují, jakou pozornost věnovali rodiče přípravným kurzům a kolik jich zaplatili, aby byli potomci dokonale připraveni přesně na to, jak to chodí a co se žádá u zkoušek. V různých oblastech středních Čech je přitom přístup odlišný.

Třeba Rakovnicko a Příbramsko, kdy se na kurzy moc nedbá, jsou jiný svět ve srovnání s okolím hlavního města. Za Prahu-západ Vácha žijící v Psárech (a sám mající učitelskou praxi) může nabídnout i osobní zkušenost. I on jezdil s dcerou na placené přípravné kurzy v metropoli. A mělo to smysl: dostala se na obě školy, kam se hlásila, takže si mohla vybírat.