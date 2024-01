Obvodní soud pro Prahu 6 ve čtvrtek 25. ledna, po polovině vykonaného trestu, podmíněně propustil z vězení lékařku Kateřinu Kottovou. Někdejší ředitelka Oblastní nemocnice Kladno si odpykávala osmiletý trest za korupci. Kottová a její manžel Petr Kott byli spolu s bývalým středočeským hejtmanem Davidem Rathem odsouzeni za zmanipulování zakázek ve Středočeském kraji.

O propuštění informovaly jako první Seznam Zprávy. Informaci potvrdila i mluvčí soudu Zuzana Barochová pro ČTK.

"Mohu potvrdit, že paní Kateřina Kottová byla rozhodnutím zdejšího soudu ze dne 24. ledna 2024 podmíněně propuštěna z výkonu trestu odnětí svobody," řekla ČTK Barochová.

Během výkonu trestu pracovala Kottová pro motolskou nemocnici na pozici radiační onkoložky.

Manžele Kottovy a Ratha soud potrestal ve svou větvích případu manipulování se zakázkami. Zprvu poslal soud manžele Kottovy do vězení na šest let za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici u Prahy. Tehdy žádali úplatky 26 milionů, kdy přijali téměř 17 milionů a sedm dali Davidu Rathovi. Bývalý hejtman byl odsouzen na sedm let vězení.

V druhé větvi byly tresty trojici prodlouženy na osm let vězení. Podle soudu si na přelomu let 2011 a 2012 domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů ve Středočeském kraji za stovky milionů korun. Také Kottovým prodloužily soudy tresty na osm let vězení. Trojice dostala rovněž vysoké peněžité tresty.

Obžalobě v druhé části případu čelila i největší česká stavební společnost Metrostav, které soud spolu s její dceřinou firmou Metrostav Infrastructure uložil zákaz plnění veřejných zakázek na tři roky.