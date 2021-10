Výzkumné projekty, které se rozjíždějí v laboratořích centra InnoCrystal, posilují postavení obce Zlatníky-Hodkovice v rámci „hvězdného regionu“ – technologického klastru STAR (Science & Technology Advanced Region), zahrnujícího ještě sousedící Dolní Břežany a Vestec. Vlastně je InnoCrystal prakticky uprostřed mezi lokalitami, kde jihozápadním směrem působí špičková centra ELI Beamlines a HiLASE zaměřená na laserovou fyziku a nové materiály, severovýchodním sousedem pak je biotechnologické a biomedicínské centrum Biocev . Na jejich vybudování se už od počátečních příprav podílely dvě největší vědecko-vzdělávací instituce v zemi: Univerzita Karlova a Akademie věd ČR. „Právě blízkost velkých výzkumných infrastruktur dává možnost dalšímu rozvoji centra InnoCrystal a přenosu vědeckých poznatků do praxe; s přímým přínosem pro medicínu a kvalitu života populace,“ upozornila Ingrová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.