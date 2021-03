Jestliže klíčový mezník představují hranice okresů, jež spousta lidí dosud nepovažovala za víc než pouhé čáry v mapách zapomenuté tam z minulých dob, nepřekvapí, že život píše příběhy, které by člověk nevymyslel. Deníku to potvrdila hejtmanka Petra Pecková (STAN), která je současně starostkou Mnichovic.

Lidé se stěhují. Co teď?

„Radila jsem paní, která má trvalé bydliště v Moravskoslezském kraji, její manžel v Jihočeském, ale bydlí v pronajatém domě v Mnichovicích – a v pondělí se stěhují do jiného domu v Jesenici. Tedy z Prahy-východ na Prahu-západ,“ připomněla hejtmanka, že v cestě stojí jediná hranice, nicméně pohled do dokladů obou manželů hovoří úplně cizí řečí. Jak tohle vysvětlí, pokud je zastaví policejní hlídka dohlížející na omezení pohybu občanů?

Zvítězí zdravý rozum, očekává Pecková. Ostatně právě na rozumný úsudek konkrétního službukonajícího policisty odkazoval vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) už v odpovědi na novinářský dotaz v pátek pozdě večer, když vláda restrikce platné od pondělka oznamovala. Hejtmanka nemá pochybnosti: „Policie jistě posoudí dvě nájemní smlouvy – a důvod stěhování k přechodu okresní hranice shledá jako opodstatněný.“

Hejtmanku, třebaže ona opatření nevyhlašuje ani nekontroluje, žádají o radu i další lidé. Deníku připomněla, že se jí ozvala třeba rodina, která bydlí v okrese Benešov, ale velký pozemek s hospodářstvím a ovcemi má v okrese Příbram. „Ale i tam se našlo řešení. Také se ozvali lidé, kteří mají děti ve střídavé péči – ale zrovna na tyto případy se vztahuje výjimka,“ konstatovala.

Dotýkají se nějak nová omezení i jí osobně? No jejda! „Několikrát týdně z práce domů neodcházím, ale vybíhám,“ upozornila nadšená běžkyně Pecková, jak se rázem stalo podstatné, že bydlí v Mnichovicích, ale hejtmanskou kancelář má v budově krajského úřadu na pražském Smíchově. „To teď nepůjde; běhat můžu nikoliv v místě zaměstnání, ale jen v místě bydliště,“ konstatovala. Tohle ale řeší mávnutím ruky: drobnost.

Klíčové je omezit kontakty

Smyslu vládních opatření hejtmanka rozumí: cílem je omezit cestování a kontakty. Vést o tom polemiku nemá smysl; za současné situace nic jiného naordinovat národu nejde. Stejně jako je evidentní, že není jiné cesty, než aby lidé nařízení dodržovali – ať se jim to líbí, či nikoli. „O Češích se říká, že vždycky vymyslí způsob, jak něco očůrat,“ řekla hejtmanka Deníku. S jednoznačným dodatkem: na tyhle úvahy není vhodná doba. „Nehledejme způsoby, jak něco nejde nebo jak něco obejít. Hledejme způsob, jak kontakty a cestování nyní omezit,“ zdůraznila.

Netají se tím, že i ona má výhrady. „Nelíbí se mi, že Pražané mají na pohyb venku plochu 496 kilometrů čtverečních, zatímco obyvatelé z obce Závist jen 0,42 kilometru čtverečního,“ uvedla s odkazem na nařízení, jež procházky a sportování umožňuje jen v rámci katastru obce, kde dotyčný bydlí. „Mohou tak Pražanům důvodně závidět,“ konstatovala na adresu lidí ze Závisti. To už jsme ale zabrousili do okresu Blansko v Jihomoravském kraji, kde se rozlohou nejmenší obec v České republice nachází. I ve středních Čechách však lze najít paradoxy. „Okrajové části Prahy-východ nebo Prahy-západ mají mnohem blíže na nákup do hlavního města než do obchodu ve svém kraji,“ upozornila Pecková.

Jedním dechem zdůrazňuje, co je nyní nejdůležitější. Abychom hromadně nejezdili s přáteli na hory. Abychom se nesetkávali v garážích u sudu piva. Abychom daleko více pracovali z domova. Prostě – aby se kontakty omezily na minimum. „A za ještě podstatnější považuji, aby se testovalo pravidelně ve firmách, dodržovala se hygienická opatření, připravilo se vše na návrat dětí do škol – tedy včetně testování – a abychom byli co nejrychleji naočkováni,“ shrnula, kudy podle ní vede cesta ze současné šlamastyky. „Pak totiž teprve máme naději žít zase normálně,“ zdůraznila.

K aktuální situaci podotkla, že již v sobotu podepsala opatření týkající se základních i mateřských škol, které budou určeny k péči o děti zdravotníků, zaměstnanců v sociálních službách a dalších „kritických odvětvích“. „Školy to vědí – a vše od pondělí bude fungovat,“ ujistila, že ti nejpotřebnější pracovníci s dětmi zůstávat doma nemusí ani po úplném uzavření škol a školek.

Co se od pondělka mění nejen pro Středočechy

- Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba například:

+ vyplněný formulář z webu ministerstva vnitra či čestné prohlášení

+ pracovní smlouva

+ kartička zaměstnance (případně v kombinaci s odkazem na telefonní kontakt) – a v dalších dnech už nejlépe potvrzení zaměstnavatele se jménem, adresou zaměstnání a razítkem

- Pro cesty k lékaři či na úřady mimo okres bude nutné čestné prohlášení nebo formulář z webu ministerstva s místem, časem a cílem cesty

- Návštěvy příbuzných podle nařízení vlády nebudou povolené (a to ani s bydlištěm v rámci okresu), pokud nejde o zajištění nezbytných potřeb či nutné péče

- Nákupy budou možné pouze v rámci okresu, a to v nezbytném počtu osob; vláda asi na půlku zredukovala výjimky pro maloobchod a služby – otevřené budou dál potraviny, lékárny, drogerie, optiky a výdejny zboží

- Uzavřou se všechny školy a školky kromě těch předurčených pro děti zdravotníků a dalších profesí

- Sportování a vycházky budou možné pouze v rámci obce, venčení psů v noci bude možné do 500 metrů od bydliště

- Venku v zastavěné oblasti obce bude vždy potřeba minimálně chirurgická rouška, ve veřejné dopravě a obchodech bude nutné mít respirátor; dvě roušky už nikoli

- Ochrana dýchacích cest je od 1. března povinná i na pracovišti (ochranné prostředky musí zaměstnancům zajistit zaměstnavatel, dostatek na každou směnu); výjimku mají jen lidé, kteří jsou v místnosti sami

- Kontrolu dodržování všech opatření bude provádět policie, kterou může posílit až 5000 vojáků



Zdroj: www.facebook.com/peckovapetra