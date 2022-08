Hlavně pro místní a obvodní oddělení

Další policisté by podle slov Siřišťové byli v Praze potřeba především pro posílení místních oddělení i dopravní služby, ale i na oddělení pohotovostním a eskortním.

Příslušníci pořádkové policie se zařazením na obvodních odděleních nejcitelněji chybějí také ve středních Čechách; i zde by však bylo třeba rovněž více dopraváků. Podle slov krajského ředitele Václava Kučery je dlouhodobě nejtíživější situace v sousedství hlavního města a v oblasti velkých měst, kde je k dispozici větší nabídka pracovních příležitostí. Policie se také setkává s „konkurencí“ třeba ze strany armády nebo profesionálních hasičů, zaměřujících své náborové aktivity na obdobnou cílovou skupinu. Obě policejní ředitelství se snaží změnit situaci náborem nových příslušníků.

K policii nově nastoupilo 20 Středočechů. Pět stovek uniforem nemá kdo obléknout

„Děláme celou řadou náborových aktivit,“ řekla Deníku Siřišťová, podle jejíchž slov jde například o workshopy, preventivní a náborové akce ve středních školách, kdy je studentům maturitních ročníků představena možnost uplatnění se u policie. „Vytváříme náborové kampaně, účastníme se různých veřejných akcí, kde naši personalisté a preventisté ukazují práci policie, seznamují možné zájemce s bližšími informacemi a konkrétními činnostmi, které jsou v rámci policie aktuální,“ uvedla mluvčí.

Připomněla i motivační program pro policisty, kteří už v řadách největšího bezpečnostního sboru v republice slouží: jestliže přivedou nového kolegu, obdrží finanční odměnu. Přes to všechno se však nezdá, že by se v dohledné době měla situace výrazněji změnit. „Výhledově to vzhledem k aktuální situaci na trhu práce a míře nezaměstnanosti nevypadá, že by se trend odchodů a příchodů měl otočit. Spíše předpokládáme, že se koncem roku situace v personální oblasti nezlepší,“ uvedla Siřišťová.

V kondici musí být svaly i hlava

Středočeská mluvčí Vlasta Suchánková uvedla, že také Středočeši rozvíjejí náborové aktivity na různých akcích i prostřednictvím internetu. Známá je také dlouhodobá spolupráce krajského policejního ředitelství se středními školami za přispění dalších partnerů: v rámci akce Přes bariéry s policií si pod dohledem policejních instruktorů budoucí maturanti vyzkoušejí fyzické testy, které jsou součástí přijímacího řízení k policii – a pokud uspějí, rovnou dostanou potvrzení, že tuto podmínku už mají splněnu, jestliže se po ukončení školy rozhodnou podat přihlášku k přijetí do služebního poměru. Dalšími podmínkami jsou úspěch u psychotestů a výborný zdravotní stav.

Naposledy ředitel Kučera přivítal dvacítku mužů a žen, kteří se rozhodli pro práci policisty, 1. srpna. Od ledna jich podle Suchánkové bylo přes 120. Nováčci se uplatní u pořádkové, dopravní či cizinecké policie – avšak předtím, než nastoupí do „ostré“ služby, musejí projít dvanáctiměsíční základní odbornou přípravou. Během této doby se z nich stanou skuteční policisté, kteří umějí a znají vše, co je ve službě potřeba.

Mluvčí Suchánková připomněla, že už v této době náleží novým policistům a policistkám služební příjem – a po uplynutí zkušební doby jim také je přiznán náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun.