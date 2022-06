Integrace autobusů spěje do finále, nastanou další změny ve veřejné dopravě

Završí se tak letité snahy o rozšíření pravidel Pražské integrované dopravy (s přestupním tarifním systémem založeným na pásmech – a v případě jednotlivých jízdenek také na čase stráveném ve vozidlech – přestupní provázaností spojů včetně návaznosti autobusů a vlaků či třeba s garantovanými standardy kvality) z blízkého okolí hlavního města po celém Středočeském kraji – a vlastně i za jeho hranice. Hodně za jeho hranice, upozornil ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Zdeněk Šponar. Díky přesahům integrovaných systémů veřejné dopravy by podle jeho slov bylo možné cestovat na pouhé dvě jízdenky z Jindřichova Hradce přes střední Čechy až do Drážďan. Nebo taktéž se dvěma jízdenkami dojet z Černého Mostu v Praze až za polské hranice.

Spoje pro rekreanty poslouží i místním

Nově začleněny do PID budou nyní zbývající oblasti při hranicích Středočeského kraje. Týká se to také všech regionálních linek na Březnicku a Krásnohorsku, kde bude zavedeno 16 nových autobusových linek PID, dalších dvou se dotknou úpravy provozu – a dvě změní číslo (to je dáno právě přeshraničními přesahy, aby se „středočeské“ linky cestujícím nepletly s těmi „jihočeskými“). Nově integrované linky poslouží jak místním, tak třeba výletníkům z Prahy mířícím do oblasti středního Povltaví i do podbrdského regionu. Důraz na spojení zvyšující turistickou atraktivitu regionu přinese prospěch i místním – v podobě zavedení víkendového provozu v oblasti Kamýku nad Vltavou a směrem k Sedlčanům. Mimochodem – zrovna v Kamýku nad Vltavou se v pátek dopoledne uskuteční malá slavnost k začlenění do PID.

Zdroj: Youtube

Na Čáslavsku bude nově zavedeno šest nových autobusových linek PID a tři další se dočkají úprav provozu. Změny mají zlepšit rozložení autobusových spojů v čase, zkvalitnit směrovou nabídku, posílit provoz v pracovních dnech či vybrané linky provázat v Čáslavi s příjezdy a odjezdy rychlíků nabízejících spojení s Kutnou Horou, Kolínem i Prahou. I zde se rozvíjí přeshraniční spolupráce – s Pardubickým krajem a s Vysočinou.

Nový způsob informování i placení

V Čáslavi si také cestující budou moci všimnout nových prvků na označnících zastávek na autobusovém nádraží. I v tomto směru se začíná projevovat sjednocování v rámci PID a uplatňování nového červeno-šedého grafického konceptu. Novinku už mohli postřehnout cestující ve Slaném, Voticích, Mělníce či na autobusové zastávce v Milovicích, případně ve vybraných železničních stanicích na lince S3. V Čáslavi budou informace umístěny na umělohmotné samolepce nalepené na podkladové tabuli z hliníkového plechu. Vyjde to levněji než dosavadní postup s tiskem na papír, který se laminuje a vkládá do plechové vitrínky s plexisklovým krytem – a podle očekávání bude tato verze také odolnější vůči počasí i proti útokům vandalů.

Neděle přinese i další novinku: tarifní propojení Pražské integrované dopravy s Integrovaným dopravním systémem Královéhradeckého a Pardubického kraje. Cestující překračující hranici kraje si budou pro určené úseky moci vybrat, který tarif zvolí. Podle ceníku PID bude nově možné cestovat až do Kopidlna, Jičína nebo Chrudimi – a s tarifem IREDO zase dojet do Mladé Boleslavi nebo Čáslavi. Jestli to někomu zní nezvykle, může posloužit třeba příklad cestujícího mířícího z Prahy do Jičína. Dosud potřebuje nejméně dvě jízdenky. Nově mu pro celou trasu postačí jízdenka PID pro 12 pásem za 120 Kč. Či třeba naopak: s jízdenkou dopravního systému IREDO bude možné dojet vlakem až do Poděbrad, Nymburka nebo Kolína.

Pozornost se přenese na města i sousední kraje

Jestliže je nyní dokončena integrace meziměstských autobusů do PID a už z minulosti rovněž vlaků, mělo by nyní přijít na řadu začleňování městské hromadné dopravy. Někde už se tak stalo, příkladem je třeba Beroun, jinde se tento krok připravuje (v Kolíně či Příbrami zřejmě ještě na letošní rok). Mělo by to vést k úsporám vyloučením souběžných jízd, kdy dejme tomu 15 lidí veze autobus MHD a dalších 15 meziměstský; všech 30 lidí by mohlo cestovat v jednom vozidle s jedním řidičem. Jsou však i města, která naopak spíš vidí výhodu v samostatnosti: tak se hovoří třeba o Kladnu.

Ani meziměstské autobusy v již integrovaných oblastech nezůstanou beze změn – a ty nesouvisejí pouze s jednáním mezi krajem a starosty o zavádění takzvaných standardů dopravní obslužnosti (kdy neochota obcí poskytovat finanční příspěvky může přinášet redukce počtu spojů). Změny se budou dělat i v reakci na průběžné vyhodnocování poznatků o využívání konkrétních spojů. „Firmy krachují a vznikají nové, mění se toky cestujících,“ vysvětlil ředitel Šponar.

Další pozornost se má podle jeho slov věnovat mezikrajské spolupráci – zejména přípravám na kvalitní dopravní propojení s krajskými městy u sousedů. „S Jihočechy nebo Libereckým krajem jsme našli souhlasnou notu. Třeba Plzeňský kraj má jiný systém; tam řešíme technické potíže,“ přiblížil ředitel, jak se věci aktuálně mají. Pohodlné autobusy a vlaky, které ve správnou dobu, rychle a s jednou jízdenkou (mající jednoduchý systém cen; nikoli takový, který je založený na „tabulce se čtyřmi řádky a patnácti sloupci“) dopraví cestující tam, kam potřebují, mohou podle Šponarových slov přilákat do veřejné dopravy další cestující – a tak třeba i ulevit Praze od přílivu aut…