Praha se pravděpodobně zařadí mezi nejrizikovější okresy, v nichž se budou žáci 7. a 15. listopadu opět plošně a zároveň dobrovolně testovat na covid-19. Opatření ministerstva zdravotnictví počítá s dalším kolem testů v regionech, kde počet nových případů nákazy koronavirem přesáhl tři stovky na sto tisíc obyvatel. Tuto hranici překonala metropole v minulých dnech, nákaza se přitom rychle šíří právě mezi školou povinnými.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Vedení Prahy od posledního zesilování epidemie opakovaně vyzývá státní orgány k obnovení testů ve školách a úpravě karanténních opatření. Obě změny by měly přispět k udržení prezenční výuky i přes nepříznivý vývoj epidemické situace. Radní pro školství Vít Šimral (Piráti) bude na pondělním jednání se zástupci krajů a ministerstev propagovat model „test to stay“, který byl už úspěšně vyzkoušený ve Spojeném království. Spočívá v tom, že do karantény jde vždy jen pozitivně testované dítě a všichni ostatní z kolektivu ve škole zůstávají, jen se pak po nějaký čas testují každý den. Novinku by Praha chtěla zahájit, potřebuje k tomu ale souhlas ministerstva zdravotnictví.