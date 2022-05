„Provedeme úpravy svislého a vodorovného dopravního značení v pravém jízdním pásu (směr centrum) dálnice D0, mezi kilometry 61,33 a 62,20, tedy v úseku 510 Satalice–Běchovice,“ upřesnil. Práce, které jsou plánovány v sobotu na celý den (od 6 do 22 hodin) a v neděli do odpoledne (mezi 6. a 14. hodinou) si vyžádají operativně organizované částečné uzavírky – nicméně v jízdním pásu ve směru do centra zůstane vždy průjezdný jeden jízdní pruh.