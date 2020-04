Prčický pochod se kvůli koronaviru letos neuskuteční

Koronaviru podlehla i tradice, která se táhne déle než půl století: již od poloviny šedesátých let. Pořadatelé rozhodli o tom, že se letos neuskuteční legendární dálkový pochod Praha - Prčice, který se měl konat v sobotu 16. května. Neznamená to však, že by byl 55. ročník pochodu zrušen; pouze se posouvá termín konání. Na 15. května příštího roku.

Pochod Praha - Prčice - v cíli. | Foto: Deník/ Ladislav Jerie