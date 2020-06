Martin Kupka, jenž coby kandidát na hejtmana byl hlavní postavou, upozornil zejména čištění Berounky. „To je už naší tradiční akcí,“ připomněl počátky, kdy úklidovou akci kolem Berounky organizoval společně s prvním středočeským hejtmanem Petrem Bendlem (ODS), jemuž tehdy dělal tiskového mluvčího. I to je podle jeho slov důkazem toho, že se svým týmem myslí vážně tu část volebního programu, jež hovoří o zásazích do krajiny, majících ji pomoci chránit před suchem i povodněmi.

Z aktuálních úklidů na řekách, do nichž se straníci pustili společně s dobrovolníky, přinesla největší „úrodu“ akce na Labi. Severně od Kolína se podél řeky a jejích slepých ramen podařilo sesbírat celý valník odpadků, připomněl výsledek práce, do níž se osobně zapojil, kandidát do Senátu Michal Zapletal. „Místo jsme ladili i s místními rybáři, kteří nás na nepořádek kolem Labe upozornili,“ připomněl Zapletal. Nebyla nouze ani o překvapení, doplnil Jakub Rejzek, který kandiduje do krajského zastupitelstva jako lídr za kolínský okres. „Nenapadlo by nás, že někoho napadne ulevit si uprostřed polabské přírody od celého srolovaného koberce. Ani jsme nepočítali spousty pneumatik – a dokonce unikátní kancelářské židle,“ podivuje se.

Zdroj: archiv Jiřího DaleckéhoK nedělnímu čištění Berounky připomněl tajemník zastupitelského klubu Jiří Dalecký, že se zúčastnili i starosta Králova Dvora Petr Vychodil a starosta Rakovníka Luděk Štíbr – a vodákům pomáhali také kandidáti do Senátu Vladimír Drápal zvaný Lábus a Petr Bendl. Tady naopak přišlo překvapení příjemné: úsek mezi Zbečnem a Žloukovicemi se ve srovnání s minulými lety ukázal jako relativně čistý. „Přesto mezi úlovky patřila například celá kapota z nákladního automobilu Tatra. Naštěstí ale šlo jenom o dětskou hračku, takže se do lodě snadno vešla – stejně jako poklice, kusy molitanu nebo polystyrenu,“ uvedl Dalecký.

„Berounku čistíme už 14 let,“ konstatoval Bendl. „A kdyby letos měla tradici porušit koronavirová epidemie, bylo by nám to prostě líto – a pustili jsme se do toho později než v jiných letech. Mám to za krásný příklad vztahu k přírodě, který se neprojevuje jen návrhy ve sněmovně a programem pro krajské volby, ale i tím, co prostě děláme,“ pochlubil se Bendl. A „Lábus“ Drápal, který přijel z Loun, vysvětlil svoji účast: „Rakovnicko je důležitá součást senátního obvodu, a tak jsem rád, že jsem se mohl k Středočechům a jejich kampani připojit. Oceňuji, jak vážně lidé kolem Berounky berou svou snahu pomoci středočeské přírodě.“