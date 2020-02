Benešov a Příbramsko navštíví v úterý předseda vlády Andrej Babiš (ANO), přičemž k premiérovu programu se postupně připojí i někteří ministři - především Adam Vojtěch (za ANO), který má na starosti resort zdravotnictví. Doprovázet ho bude hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), informovala Helena Frintová z krajského úřadu.

Český premiér Andrej Babiš. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

V první fázi návštěvy se však k premiérovi přidá vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), který je nově rovněž ministrem dopravy. Vyplývá to alespoň z údajů Veroniky Beníškové z Úřadu vlády ČR. Podle informací Deníku by společně měli jednat se zástupci Českých drah, a to zřejmě dokonce během jízdy rychlíkem z Prahy do Benešova.