Václav Havel tehdy za doprovodu své manželky Dagmar přišel na ceremoniál udělování čestných občanství Prahy 6. Jeho účast byla očekávána s velkou pozorností: exprezident, čelící vážným zdravotním komplikacím, se tehdy po dokončení svého filmového projektu Odcházení stáhl ústraní a většinu času trávil na milované chalupě na Hrádečku; stranou společenského ruchu a veřejného dění se dlouhodobě zotavoval po zánětu dýchacích cest a bojoval i s dalšími zdravotními komplikacemi.

Jiné to bylo 2. září, kdy společně s ním přebírala stejné ocenění herečka Iva Janžurová. Exprezident byl v centru pozornosti a stal se hlavním objektem pro kameramany i fotografy. „Jsem samozřejmě rád, že jsem čestným občanem všech svých domovů. Jsem čestným občanem svého hlavního domova v Dejvicích a jsem čestným občanem obce Mladé Buky, kam patří náš Hrádeček,“ komentoval čerstvě udělené ocenění.

Slova, která tehdy slyšel, už si fotograf Bílek nevybaví – scénu z Břevnovského kláštera má ale před očima pořád. I to, jak bývalý prezident seděl v první řadě mezi svou chotí Dagmar a vnuky Ivy Janžurové. „Když přistupoval k řečnickému pultu, strhla se mezi novináři mela: každý chtěl mít co nejlepší záběr; někteří kolegové dokonce seděli na zemi. Pamatuji, že jsem stál v boku sálu vedle Davida Neffa přímo proti oknu,“ vzpomíná. „Nakonec se to ukázalo jako výhoda, protože jsem mohl využít protisvětlo, které vytvořilo siluetu, kdy není vidět do tváře, ale přesto je na první pohled jasné, že jde o Václava Havla,“ přiblížil Bílek nejcennější záběr, který tehdy pořídil.

Václav Havel zemřel na Hrádečku 18. prosince 2011. Bylo mu 75 let.