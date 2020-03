Sedmdesát policistů má v budoucnu sloužit na novém dálničním oddělení v Říčanech na Praze-východ, po 34 by pak měla mít tři další nová dálniční oddělení v Středočeském kraji, jejichž sídly se mají stát Brodce na Mladoboleslavsku, Fialka na Kladensku a Mníšek pod Brdy na Praze-západ. Jejich úkolem, stejně jako dalších kolegů v řadách dálniční policie, nebude jen dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu, ale také zajišťovat veřejný pořádek, odhalovat trestné činy či se podílet na pátrání po osobách i věcech.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

O takových posilách a plánech hovořil v pondělí ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v souvislosti se svou základní vizí, kterou lze shrnout do několika slov: policie získá tři tisíce nových příslušníků, přičemž se chystá nejen vznik nových dálničních oddělení, ale také zásadní posílení policistů v krajích. V současné době má policie 43 279 míst – ne všechna jsou však obsazena. Konkrétně ve středních Čechách chybí do naplnění plánovaného stavu 3,9 tisíce policistů tři stovky mužů a žen v uniformách. Celorepublikově je to zhruba desetkrát tolik.