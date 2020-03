Příjezd do Prahy od Kladna přibrzdí omezení.

Silnice se sice bude opravovat v Praze, avšak důsledky uzavírek a omezení pocítí i řada Středočechů. Jedná se totiž o práce ve frekventované Evropské ulici, která je hlavní příjezdovou trasou do metropole ze směru od Kladna. A mnozí lidé, kteří do metropole cestují pravidelně, si nejspíš jen povzdechnou: už zas. Jednotlivé etapy prací je totiž přibrzďovaly už v minulosti. Někdy i citelně.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Libor Plíhal

Příznivou zprávou pro obyvatele hlavního města i jeho okolí je, že Technická správa komunikací (TSK) už s opravami spěje do finále. Přečkat duben, kdy se ještě přinejmenším zčásti budou nejspíš projevovat omezení spojená s opatřeními proti šíření koronaviru – a mělo by být téměř vyhráno! Práce jsou totiž rozvrženy do 9. května. To je plánovaný konec všech etap, sdělila ve středu Deníku mluvčí TSK Barbora Lišková.