Zábavné setkání lidí, kteří sice nejsou sousedy, ale navzájem je spojuje stejné slovo v adrese, se hned napoprvé protáhlo na celé odpoledne. Vlastně už před polednem začalo zábavně-sportovní zápolení družstev reprezentujících jednotlivé Přílepy, vtipně reagující na komunální problémy třeba dotačním kolotočem, pivním slalomem mezi výmoly v silnici nebo „porcováním medvěda“, odpoledne následoval program pro děti v podobě soutěží i divadelně-pohybového představení s pohádkovým rock and rollem. A v programu nechyběl ani podvečerní koncert.

Jestliže se uskutečnil první ročník Přílepského čtyřlístku, mezi rozesmátými účastníky sobotní akce by se asi našel málokdo, kdo by pochyboval o tom, že je čas rovnou uvažovat o dalším. A kdo ví – třeba se velkopřílepská akce jednou stane tak velkolepou, že by se mohla těšit i mezinárodní účasti. Příležitost už je vyznačena v mapě: na Slovensku existuje vesnice Prílepy, která je součástí obce Zlaté Moravce.

Místní se pak ve Velkých Přílepech znovu sejdou hned v neděli dopoledne. To se na fotbalovém hřišti koná dětský sportovní den s deseti stanovišti s rozmanitými disciplínami – i se závěrečnými běžeckými závody odstupňovanými v kategoriích podle věku.