Úsilí napřené na budoucnost nenechá zapomenout na minulost. To slibuje Petra Pecková (za STAN) z Mnichovic - očekávaná budoucí hejtmanka Středočeského kraje.

Předseda Vít Rakušan STAN a jednička středočeské kandidátky Petra Pecková. | Foto: ČTK/Deml Ondřej

Nové vedení kraje v rámci vznikající velké koalice všech stran úspěšných ve volbách kromě nyní vládnoucího hnutí ANO má jasnou prioritu: podílet se na řešení koronavirové krize. Pecková však zdůrazňuje, že to neznamená, že by se mělo zapomenout záležitosti, které označuje jako minulé resty. „Co nejdříve zveřejníme všechny problematické informace, které kraj zatajoval. Ať už se to týká podezřelých externích smluv nebo interních odměn,“ slibuje.