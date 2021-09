Radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) však nesouhlasí. Připouští, že takový systém placení příspěvků by byl „snadno vysvětlitelný“ – nicméně nevidí v něm spravedlnost. A zejména mu jde o to, aby se vytvořila „zpětná vazba mezi obcí a ekonomikou linek“. Jinými slovy: když obce budou připlácet na konkrétní ztráty svých spojů, jejich představitelé budou mát zájem důkladněji uvážit, zda daný spoj v daném čase je pro jejich občany opravdu potřebný…

Požadavek na placení podle počtu obyvatel zmiňoval třeba starosta městysu Mšec na Rakovnicku Jiří Loskot (STAN), který stojí v čele takzvaného Odoraku – Sdružení měst a obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti. Přičemž odkazoval na to, že stejného mínění jsou i zástupci Benebusu – obdobného svazku obcí na Benešovsku.

Kapitační platba. To je požadavek, který v úterý 7. září opakovaně zazněl při setkání vedení Středočeského kraje v souvislosti s příspěvky obcí na financování veřejné dopravy. Rozumí se jí příspěvek stanovený podle počtu obyvatel.

