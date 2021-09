Jesenice na Rakovnicku a dva památníky významných osobností: Ladův v Hrusicích na Praze-východ a Čapkův u Staré Huti na Příbramsku. To jsou místa, kde bude v nejbližších dnech léto nejintenzivnější. Alespoň to platí pro program Středočeského kulturního léta v závěru tohoto týdne. Chystají se dvě hudební vystoupení a jedno téma divadelně-literární.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.