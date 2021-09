Ukazují to data Českého statistického úřadu za první pololetí letošního roku. O téměř pět procent však meziročně stoupl i počet uzavřených manželství – byť větším svatbám vládní opatření nepřála.

Nejvíce miminek přibylo v okolí metropole

Jestliže se ve Středočeském kraji narodila od počátku ledna do konce června 7532 miminka, je to o 381 více než ve stejném období loňského roku. Meziroční navýšení vyčíslili statistici na 5,3 procentního bodu. Nejvyšší podíl měly prvorozené děti, a to 46,2 procenta. Spousta dětí však jedináčky nezůstává: druhorozených bylo 40,1 procenta a třetích či dalších v pořadí pak 13,6 procenta. Absolutně nejvíc miminek hlásí lidnaté regiony v okolí Prahy, Kladensko a Mladoboleslavsko. Podle přepočtu na tisíc obyvatel je však v čele Mělnicko, na opačném pólu Rakovnicko (a Kladensko předposlední).

Mimo manželství se narodily 3512 děti; proti loňsku o 232 více. Významný podíl zde nicméně představují svazky, kdy partneři žijí pohromadě a děti také společně vychovávají – jen dospěli k závěru, že o tom, že tvoří rodinu, nepotřebují úřední potvrzení. „Meziročně se podíl dětí narozených mimo manželství zvýšil o 0,8 procentního bodu na 46,6 procenta – stále ale zůstává pod republikovým průměrem (48,4 procenta),“ připomněl širší souvislosti Pavel Hájek z krajské správy Českého statistického úřadu. S tím, že mezi kraji se jednalo o pátou nejnižší hodnotu.

Celorepublikové srovnání přitom nabízí až překvapivé rozdíly: nejvíce dětí narozených mimo manželství mají kraje Ústecký (63,4 procenta), Karlovarský (62,2 procenta) a Liberecký (54,1 procenta); naopak nejméně hlavní město Praha (40,7 procenta) a pak kraje na Moravě: Zlínský (43,2 procenta) a Jihomoravský (43,6 procenta). Citelné rozdíly lze zaznamenat i v rámci středních Čech: zde stojí na špici okres Rakovník s podílem 54,0 procenta; naopak nejnižšího podílu dosahuje Praha-západ s hodnotou 39,6 procenta – což mezi téměř osmi desítkami okresů byla čtvrtá nejnižší hodnota.

Nejvíc chtěli do chomoutu lidé na Příbramsku

Sňatků statistici zaznamenali v kraji 1832, což ve srovnání s loňskem představuje navýšení o 84 – o 4,8 procentního bodu. Z hlediska celorepublikového porovnání počtu nově uzavřených manželství v přepočtu na tisíc obyvatel (2,6) měly střední Čechy tuto hodnotu druhou nejnižší – po Královéhradeckém kraji, uvedl Hájek. Absolutně nejvíc svateb bylo zaznamenáno na Kladensku, v nejbližším okolí hlavního města a na Příbramsku; nepřekvapí, že na opačném konci pomyslného žebříčku je nejméně lidnaté Rakovnicko. S přihlédnutím k počtu obyvatel se však pořadí proměňuje: podle přepočtu na tisíc obyvatel byl v prvním pololetí na čele okres Příbram a na chvostu okres Kolín.

Počet rozvodů se meziročně zvýšil o 137, když se vyšplhal na 1614. Navýšení představuje 9,3 procenta – a přepočet na tisíc obyvatel se zvedl z 2,1 na 2,3. Nejvyšší počty hlásí lidnaté oblasti v okolí Prahy, na Kladensku a Mladoboleslavsku. Podle přepočtu na tisíc obyvatel však docházelo k rozluce manželství nejčastěji na Berounsku – a naopak nejřidčeji opět na Kolínsku.

Změny v rodinách v prvním pololetí

(Čísla v závorkách uvádějí relativní hodnoty – přepočet na tisíc obyvatel)

Okres Sňatky Rozvody Nenarozené děti Benešov 130 (2,6) 90 (1,8) 530 (10,7) Beroun 139 (2,9) 148 (3,1) 528 (11,0) Kladno 240 (2,9) 216 (2,6) 859 (10,4) Kolín 119 (2,3) 94 (1,8) 550 (10,6) Kutná Hora 98 (2,6) 79 (2,1) 424 (11,2) Mělník 154 (2,8) 112 (2,0) 638 (11,7) Mladá Boleslav 161 (2,5) 150 (2,3) 697 (10,7) Nymburk 130 (2,6) 117 (2,3) 537 (10,6) Praha-východ 223 (2,4) 263 (2,8) 1047 (11,1) Praha-západ 197 (2,6) 180 (2,4) 826 (10,9) Příbram 172 (30) 112 (2,0) 635 (11,1) Rakovnik 69 (2,5) 53 (1,9) 261 (9,4) Středočeský kraj 1832 (2,6) 1614 (2,3) 7532 (10,8)

Zdroj: Český statistický úřad; údaje za leden–červen 2021