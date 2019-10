Průjezdnost sídlišť pro hasiče se zlepšila. Někde výrazně!

/FOTOGALERIE/ Není to bez komplikací, ale jde to. Tak mohou středočeští hasiči po kontrolách průjezdnosti sídlišť, do nichž se v pátek třináctého v rámci Dne požární bezpečnosti zapojilo všech 32 stanic profesionálních hasičů v celém kraji, odpovědět na častý argument řidičů aut, jejichž nesprávné parkování omezuje a zdržuje příjezd rozměrné hasičské techniky k místu zásahu.

Den požární bezpečnosti ve znamení kontrol průjezdnosti | Foto: HZS Středočeského kraje