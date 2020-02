Problémy mohou mít lidé s chůzí - a s jízdou jakbysmet. Varuje před tím výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, která nyní, na sklonku února, upozorňuje na očekávané první výraznější sněžení nynější zimy. Přinese je přechod tlakové níže od západu a s ní spojený okludující frontální systém. Napadnout by mohlo mezi čtyřmi a dvanácti centimetry sněhu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Vladimír Šťastný

Ve středních Čechách je toto varování aktuální v noci na pátek 28. února – od čtvrteční do 19. hodiny do páté ranní – a to na Hořovicku, Příbramsku a Rakovnicku.