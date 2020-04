První týdny nouzového stavu nezaměstnanost neovlivnily

Otázka nezní, zda se nezaměstnanost v důsledku koronavirové krize zvýší, ale jak moc to bude a na jak dlouho. To je očekávání nejenom hojně rozšířené mezi laiky – leckdo má přitom obavu, aby o práci nepřišel on sám – ale přikyvují i ekonomové. Také podle nich bude hospodářský pokles provázet navyšování počtu lidí bez práce, přičemž se situace nemusí vyvíjet pozvolna, jak jsme bývali zvyklí, ale skokově: téměř „ze dne na den“.

