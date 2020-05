První účet za koronavirus v kraji: 300 milionů

Více než čtvrtmiliardový zářez do veřejných rozpočtů už ve středních Čechách udělal boj s šířením nového typu koronaviru. Ukazují to čtvrteční informace krajského úřadu, podle nichž lze prvotní výdaje a náklady spojené s nezbytnými opatřeními odhadovat na tři sta milionů korun. Zhruba tolik by měly představovat náklady vynaložené krajem a obcemi na naplnění všeho, co měly zajistit v době vyhlášeného nouzového stavu.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek