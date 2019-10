Rath nastoupí do vězení večer. Sankci deset milionů korun nezaplatil

Někdejší ministr zdravotnictví a středočeský hejtman David Rath nezaplatil sankci deset milionů korun, kterou mu uložil soud. Na tiskové konferenci před nástupem do ruzyňské věznice to dnes oznámil novinářům. Za mřížemi si má Rath odpykat sedmiletý trest za korupci, do věznice musí nastoupit do šesté hodiny večer.

David Rath | Foto: ČTK