KVÍZ: Začíná Řípská pouť. Jak znáte památnou horu Říp?

/FOTO, VIDEO/ Říp po roce opět ožije poutí. Letošní Řípská pouť na úpatí památné hory se koná od 21. do 23. dubna. Patří k ní záplava atrakcí a stánků i dny plné muziky. V sobotu se budou na scéně střídat revivalové kapely, od pozdního odpoledne až do večerních hitů Tří sester. K programu patří třeba i dva srazy, motorek a tříkolek, nebo seskok parašutistů. A nad tím vším bude bdít Říp. Ověřte si ve kvízu Deníku, co víte o této hoře, která je symbolem naší národní historie.