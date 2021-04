Rodinám má prospět pozornost zaměřená na děti i na seniory

Doprava, volný čas, bezpečnost. To jsou jen některé z oblastí, na něž kraj má soustředit pozornost při rozvíjení aktivit pro rodiny a v jejich prospěch. Do hledání možností, co zlepšit, se pustilo sedm odborů krajského úřadu, spolupracujících i s příspěvkovými organizacemi kraje. Vznikla tak koncepce nazvaná Program podpory rodinné politiky Středočeského kraje 2021–2023, jejíž návrh mají za týden posuzovat krajští zastupitelé.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Martin Mrlina

Pracovat se na ní začalo už loni v březnu, připomněl radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS). „Hlavním partnerem při realizaci podpory rodinné politiky na krajské úrovni je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR," konstatoval. S tím, že plánované aktivity na krajské i místní úrovni vycházejí právě z metodik ministerstva. Nejenom sociální sféra Pro rodiny – které však mohou tvořit i osamocení jednotlivci – kraj počítá s řadou aktivit, jež zdaleka nejsou zaměřeny jen na nabídku aktivního trávení volného času či dostupnost podpůrných služeb. Větší pozornost než dřív má být kladena na podporu sladění práce a osobního života, ale například i na pomoc v těžkých životních situacích, partnerských krizích, s výchovnými problémy. Ale také třeba při řešení nezaměstnanosti, domácího násilí či psychosomatických potíží a depresí. Jde tedy mimo jiné i o zapojení zaměstnavatelů, poskytovatelů veřejných služeb, neziskových organizací, stejně jako sféry výzkumné nebo občanské. Ke konkrétním návrhům se řadí třeba rozvoj sociálních služeb s důrazem na pečovatelské aktivity, osobní asistenci či odlehčovací služby, ale i sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Nechybí však ani plán na další rozšiřování sítě POSEZů (center pro pomoc seniorům a lidem se zdravotním handicapem) a podporu jejich činnosti. A rozvinout se v sociální oblasti má i podpora „neformálně pečujících", kdy lidé se sníženou soběstačností potřebují pomoc příbuzných, známých, sousedů či dobrovolníků. Patří sem však kupříkladu i rozvoj azylových domů nebo optimalizace sítě center psychologicko-sociálního poradenství. Stejně jako starost o zajištění dostatku míst ve školkách (včetně důrazu na jejich vybavení a na snižování počtu dětí ve třídách) i odpovídající kapacity základních škol, základního uměleckého vzdělávání, optimalizaci středních škol – a také jde o podporu činnosti zájmových kroužků, sportovních, dětských a mládežnických organizací. I s důrazem na rozvoj mimořádných sportovních talentů. Úředníci a politici dále počítají s podporou primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže či dopravní výchovy. I s rozvojem webu Bezpečný Středočeský kraj. Zázemí, akce, informace Prospěšný má být důraz na zajištění vyhovující dopravní obslužnosti, obzvlášť se zaměřením na možnost odvést dítě do školky a pak pokračovat v cestě do zaměstnání. Či z jiného soudku: program rozvoje cyklistiky nemá obnášet jen výstavbu cyklostezek, značení tras či vydávání cyklomap (a dokonce se počítá i s krajským webovým portálem pro cyklistiku), ale také třeba budování úschoven kol nebo odstavných míst pro kola v rámci záchytných parkovišť P+R. Tam ostatně mají vznikat i speciální parkovací místa pro „osoby doprovázející dítě v kočárku". Velký důraz má být nově kladen také na volnočasové aktivity pořádané pro rodiny s dětmi – a to včetně jejich propagace. Nový pohled na volnočasové aktivity

- Ve všech krajských muzeích a galeriích i dalších příspěvkových organizacích, kde je to možné, vytvořit programy pro děti předškolního věku, které zaujmou i jejich dospělý doprovod



- Cílená nabídka příspěvkových organizací kraje pro rodiny, větší informovanost o pořádaných akcích, zlepšení komunikace i s potenciálními návštěvníky a práce na sociálních sítích



- Vytvoření nástroje pro hodnocení úspěšnosti konkrétních kulturních akcí příspěvkových organizací z pohledu veřejnosti



- Rozvoj nabídky trávení volného času pro rodiny předkládané Středočeskou centrálou cestovního ruchu – včetně vydání tištěného materiálu, doplnění nabídky na portál www.strednicechy.cz a informování na sociálních sítích.



- Podpora stavebních úprav budov se vznikem herních zón



- Finanční podpora a záštita akcí rodinného charakteru včetně důrazu na významné dny podporující rodiny (Mezinárodní den rodin, Mezinárodní den dětí, Den matek, Den otců, Mezinárodní den seniorů)



- Aktivní účast zástupců vedení kraje na akcích zaměřených na problematiku rodinné politiky (otevírání dětských či dopravních hřišť, parků, škol a podobně, akce určené pro rodiny s dětmi nebo seniory, ale také vyjádření podpory aktivitám podporujícím rodiny včetně oceňování přínosů a úspěchů)



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje

