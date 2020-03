Roušky pro řidiče autobusů? Zatím nejsou k dispozici

Pokud by před týdnem seděl za volantem autobusu řidič s rouškou na obličeji, asi by to budilo údiv. Dnes po zavedení řady zákazů kvůli šíření nového typu koronaviru už by to nejspíš překvapilo málokoho. A za pár dní spíš lidé pokrčí rameny nad tím, že šofér tímto ochranným prostředkem vybaven není. Což se může stát: nejsou k sehnání.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek