Do nedělního večera museli hasiči po celém kraji odstraňovat 357 spadlých stromů. V neděli ráno zasahovali i na dvou místech, kde do spadlých stromů narazily vlaky; naštěstí se to obešlo bez zranění a tratě se podařilo rychle zprůjezdnit. Dalších zásahů v rámci technické pomoci související s vichrem měli 73 – přičemž nejčastěji se jednalo o odstraňování uvolněných plechů na střechách či uvolněných parapetů, představujících hrozbu pro okolí. Vypořádat se však bylo třeba také s volně poletujícími předměty.