Odložení se týká i opatření na autobusových linkách, u nichž se sice s integrací nepočítalo, ale právě v rámci příprav na tuto integraci na nich mělo dojít ke změnám. Ty byly naplánovány již od víkendu. Nic se ale nemění; za nynější platnosti nouzového stavu jsou jedinými možnými změnami případná omezování počtu spojů v reakci na razantní úbytek počtu cestujících.

Nové termíny budou záviset na rozhodnutí vlády o opatřeních omezujících pohyb osob. Podle informací krajské organizace IDSK – Integrované dopravy Středočeského kraje – se předběžně počítá s tím, že do dvou měsíců od ukončení omezujících opatření budou jednotlivé projekty přehodnoceny, zda odpovídají aktuálním podmínkám (což má zahrnovat třeba také kontrolu, zda na naplnění původních záměrů jsou i nadále připraveni dopravci). Pak se uvidí, zda aktuální epidemiologická situace již bude umožňovat naplánování nových termínů.

Již nyní se zdá být zřejmé, že cokoli, co by souviselo s dalšími kroky v rámci integrace autobusové dopravy ve středních Čechách, cestující nezaznamenají minimálně do začátku letních prázdnin.