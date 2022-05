Řidiči teď mohou ve směru na Brno sjíždět z Pražského okruhu na čtvrtém kilometru u Písnice a najíždět na okruh ve směru na letiště. "My to otvíráme už teď, aby si někteří řidiči mohli najít tu svou cestu," uvedl Rýdl. Lidé tak podle něj budou mít více času si "osahat", kudy bude možné Barrandovský most objet. "Tím, že se otevřel tento nájezd a sjezd, tak se citelně uleví řidičům, kteří jezdí do okolních obcí, zejména kolem Dolních Břežan," doplnila Kučerová.