Kolem tisícovky aplikací vakcín proti koronaviru denně – či někdy lehce o něco víc; alespoň tedy v pracovních dnech. Tak to aktuálně vypadá s vakcinací proti koronaviru ve Středočeském kraji. Někdejší rychlost očkování, které se v uplynulých měsících hnalo forem, tedy výrazně polevila. Vývoj je pozvolný – nicméně viditelnější pokles přišel s počátkem září – a další pak s druhou polovinou uplynulého měsíce.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

V souvislosti s podáváním třetích dávek zájemcům o posílení imunity se nezdá, že by to statistikami významněji zacloumalo. V celém kraji se zpravidla počítají v řádu desítek. Nezastavilo se však ani podávání prvních dávek novým zájemcům. Větší část zdravotníků ostatně připomíná, že mezi pacienty, které covidové obtíže přivedly do nemocnice, převažují lidé neočkovaní – a tudíž nadále doporučují rozhodnout se pro vakcinaci. Aktuálně nejžádanější jsou nicméně dávky druhé. Stále platí, že nejrozšířenější zůstává používání preparátu Comirnaty od dodavatele Pfizer/BioNTech. O vakcinaci se starají očkovací místa, jejichž provoz zajišťují nemocnice – někdejší velká očkovací místa však už patří minulosti – mobilní očkovací týmy i některé ordinace praktických lékařů.