Snažíme se finálový večer koncipovat tak, aby byl postaven především na české prezentaci. Chceme představit české návrháře a umělce. Bojovali jsme o světové finále soutěže s Dauhá, New Yorkem a Barcelonou, od začátku jsme to chtěli pojmout tímto způsobem.

Stane se Praha aspoň na jeden den důležitým místem světové módy?

Ano. Samozřejmě přijedou zahraniční média, italský Vogue nebo francouzské ELLE. V jednání je i mezinárodní hvězda filmového světa, ale víc nechci prozradit.

Kdo zasedne v porotě? A jak vlastně výběr vítězů probíhá, co vše se hodnotí?

Výběr má tři kola, ze 106 národností a desítek tisíc lidí, kteří se na celém světě přihlásili, se výběr zúžil na finálových 30, kteří přijedou do Prahy. V pondělí 29. srpna zasedala takzvaná Evaluační porota tvořená z agentů a zástupců partnerů soutěže. Tato skupina zúží výběr na polovinu. Tento výběr se předloží porotě, složené ze špičkových manažerů, zasedá v ní například jeden ze šéfů Elite Model Management Chris Gay nebo globální ředitelka soutěže Elite Model Look Jennifer May Cope a prezident Elite Model Management Vick Mihaci. Porota vybere finální vítězku a vítěze.

Není výjimkou, že české vítězky soutěže slaví úspěchy v zahraničí. V čem je specifikum české krásy?

To je samozřejmě příjemný pocit, dokonce držíme spolu s Nizozemím světové prvenství v počtu světových vítězek. Myslím si, že naše děvčata mají příjemné vystupování, jsou kultivované a také motivované. V modelingu není soutěž o tom, že získáš výhru na rok, někdo ti půjčí auto nebo byt. Výhrou je, že získají kariéru. Češky byly možná na tu profesi lépe mentálně připravené než jejich konkurentky a to může rozhodovat.

K modelingovým odborníkům patříte přes třicet let. Jak se za tu dobu vyvíjel svět modelingu a který skok byl nejrazantnější?

První zlom přišel v roce 2008, kdy byla finanční krize. Tam jsme pocítili, že konkurence v průmyslu mezi agenturami i modelkami je obrovská. Některé firmy, hlavně ty menšího typu, začaly podsekávat ceny, to bylo náročné překonat. Dalším trendem bylo, že modeling byl atraktivnější pro děvčata z východu. Dnes už Dánky, Švédky, Američanky pochopily, že je to stále velmi lukrativní zaměstnání.

Byla zlomem ve vašem oboru i vzrůstající obliba sociálních sítí?

Zcela určitě. Sociální sítě jsme na začátku vnímali negativně, ale pak jsme si uvědomili, že od Kate Moss nevznikla žádná supermodelka. A najednou sociální sítě daly modelkám hlas a nové možnosti. Což ve výsledku náš obor pozdvihlo. Já jsem byl na začátku skeptický a dnes jsem nadšený, že se v oblasti sociálních médií s našimi modelkami a topmodelkami můžeme pohybovat.

Pociťujete nějaký rozdíl v přístupu současné generace modelek k práci ve srovnání s jejich předchůdkyněmi třeba před 20 lety?

Co trochu postrádám u nové generace, je motivovanost. Když jsme před 20 lety řekli modelce, že může letět do Tokia nebo New Yorku, byla sbalená do půl hodiny. Doba je samozřejmě jiná, zvýšila se životní úroveň u nás i na Slovensku a motivace modelek je menší. Změnil se i poměr výdělků, dříve si topmodelky po dvou výjezdech do Tokia koupily garsonku, teď si nekoupí ani balkon. Řešíme, jak dívky lépe motivovat, aby chtěly uspět, šly do světa, chtěly budovat kariéru, aby se překonaly. Někdy mám pocit, že chtějí vše prožít jen na mobilním telefonu.

Jak ovlivnila svět modelingu opatření spojená s celosvětovou koronavirovou pandemií?

Covid ustřihl modelingu křídla, a to myslím doslovně, protože se přestalo létat, což je pro tento svět zásadní. Covid nám ukázal, že si všichni vážíme naší práce. I modelky možná přehodnotily postoj, že jsou unavené z cestování, a uvědomily si, jak je dobré létat po světě a dělat, co je baví.

Kdo je podle vás v současné době největší ikonou ve světě modelingu a proč?

V Česku určitě Hana Jiříčková, která byla třetí na světovém finále, které jsme organizovali v Praze v roce 2007/2008, a od té doby její kariéra jen stoupá. Ve světovém měřítku je to asi Gisele Bündchen, kterou si pamatuji, když začínala na Elite Model Look ve finále na Ibize v roce 1996. Z nových třeba Italka Vittoria Ceretti.

Saša Jány

narozen v roce 1971

Ředitel soutěže Elite Model Look pro Českou a Slovenskou republiku.

Spolumajitel agentur Elite Model Management Prague a Elite Model Management Bratislava.

vystudoval ekonomii a marketing

živil se jako překladatel, tlumočník a učitel francouzštiny