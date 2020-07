Stejně jako se nedílnou součástí života lidí staly chytré mobilní telefony, postupně se města, a to i ve Středočeském kraji, proměňují na „chytrá“. Snaží se využít a nabídnout svým občanům dostupné moderní technologie. Jedním ze způsobů, jak se po městě pohybovat ekologicky a přitom relativně rychle, je pomocí jízdních kol. Ovšem projekty sdílených kol jako alternativa k osobní dopravě se rozmáhá relativně pomalu.

Zatímco obyvatelé Nymburka, Kolína, Kutné Hory, Benešova, Rakovníka, Příbrami či Mělníka mohou o projektech jen číst, v Mladé Boleslavi, Kladně a nyní i v Berouně mohou zájemci pro pohyb ve městě využít sdílená kola.

V Mladé Boleslavi a Kladně se jedná o klasická jízdní kola, v Berouně projekt povýšili. Nejen Berounští, ale i obyvatelé z nedalekého Králova Dvora, Tetína či Hýskova mohou využívat sdílená elektrokola.

„Jedná se totiž o první stanicový projekt v České republice, který vznikl díky podoře Nadace Tipsport. Ta hradí navíc prvních 15 minut jízdy, a to až do roku 2024. Téměř po celém území Berouna se lze přepravit do 15 minut,“ sdělil ve středu dopoledne při slavnostním otevření místostarosta Berouna Dušan Tomčo.