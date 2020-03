Na dotazy Deníku odpověděla Lucie Černíková, aktivizační pracovnice Domova pro seniory v Kolíně.

Jak snášejí klienti domova zákaz návštěv?

Prozatím je to krátká doba na nějaké velké hodnocení. Většina klientů to přijímá, jako konání vlády, které je potřeba pro zdraví všech občanů, které je potřebné dodržovat.

Očekáváte, že by se stesk po rodinných příslušnících mohl teprve objevit?

Určitě nějaký stesk ze strany klientů je. Očekáváme, že jistě ještě přijde, protože rodina je pro klienty takový „hnací motor“ a jakýsi kontakt s prostředím mimo Domov pro seniory. Pokud se karanténa bude v budoucnu prodlužovat o další měsíce, bude to pro klienty velmi těžké!

Jak dlouho je možné držet karanténu, aniž by klesla nálada v domově?

Klienti většinou ztrácí náladu, téměř po měsíční karanténě. To už jsme v několika případech u klientů zažili při chřipkové epidemie, kdy se zákaz návštěv prodloužil až na jeden měsíc.

Měníte kvůli zákazu návštěv nějakým způsobem program? Pokud ano, jaký chystáte? Pokud ne, jak vypadá běžný režim v této době?

Zásadním způsobem se program aktivit nemění, snažíme se klientům spíše více zpestřit všední aktivity – třeba přednáškami v rámci kavárny; více je zaměstnat - výrobou keramiky na Velikonoční trhy, aby neměli pocit dlouhé chvíle a smutku po svých blízkých. Momentálně v tomto období jsme zavedli novou aktivitu, která přišla v tento čas velmi vhod, a to je vaření s klienty. U této aktivity jsou velmi uvolnění, klidní, a hlavně se těší ze svého výsledku.

Jak seniory informovat o koronaviru, aby mezi nimi nevznikla panika? Nebo je takové obavy nepostihly?

Většina klientů je díky médiím o koronaviru informována. Jednotlivé aktuality, pokud si o nich chtějí povídat, řešíme během aktivit či individuálně na pokojích. Klienty uklidňujeme a povídáme si o tomto viru rozumně bez jakékoli paniky či emocí, proto si myslím, že většina našich klientů nepanikaří a danou situaci přijímají v klidu.

Jak je psychicky náročné zvládat situaci v domově pro seniory, když platí zákaz návštěv?

Prozatím se jedná o krátké období zákazu návštěv, proto to prozatím zvládáme. Pokud by tato doba měla být delší jak jeden měsíc, bude to pro všechny velmi vysilující. Jsme tu hlavně pro klienty, proto se budeme i nadále snažit jim chvíle v domově zpříjemňovat.