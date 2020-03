ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Byť leckde mají problém naplnit pokyn ministerstva zdravotnictví ke zbudování izolačních prostor pro nakažené i karanténních pokojů pro nově příchozí, snaží se vymýšlet, co se dá.

Celé dva týdny s klienty

Rázně na to šli třeba v Domově pro seniory kardinála Berana v Mukařově, který provozuje Arcidiecézní charita Praha. Aby pracovníci zabránili riziku, že se „venku“ dostanou do kontaktu s nákazou, kterou by při příchodu mohli zanést dovnitř, rozhodla se první desítka odvážných nastoupit do práce na 14 dní. Po dva týdny zůstávají společně se svými klienty uvnitř, 24 denně.

Jeden přivedl i své dva pejsky, kteří pomáhají rozdávat radost (byť je to vlastně z nouze ctnost; nenašlo se pro ně hlídání). Jedenáctou zapojenou pracovnicí je spojka, která zajišťuje nákupy léků – nic ale nepředává z ruky do ruky. Věci nechá ležet na lavičce v bráně – a osazenstvo zůstávající uvnitř si je vyzvedne až po jejím odchodu. Po dvou týdnech je pak vystřídá další směna. „Všichni souhlasili s tím, že je lépe být o krok napřed než pozadu,“ chválí přístup spolupracovníků ředitelka Alena Hanková.

V rámci republiky nejde o unikát – a je možné, že časem může být tento model k vidění častěji i ve středních Čechách. Že podobné řešení opravu zvažují, potvrdila Deníku zástupkyně ředitelky Domova Sedlčany Martina Hermová. Krajský domov s třemi stovkami klientů sice ubytovací prostory nemá – ale nějak udělat by to šlo. Volná je teď třeba jídelna, kam klienti nechodí, aby se zbytečně nesetkávali…

Prozatím v Sedlčanech stejně jako jinde na zaměstnance apelují, aby zůstávali doma a jinam než do práce nechodili – a i tuhle cestu raději zvládali v autě. V některých domovech dokonce mají zaměstnanci užívání autobusů i vlaků přímo zakázáno. Velmi přísně se ve všech domovech nezávisle na tom, jakého mají zřizovatele, nyní dodržují zákazy návštěv, doplněné i zákazem vycházení pro obyvatele – a striktně zapovězeny jsou i letmé kontakty „přes balkon“. Dokonce i možnost, že by blízcí klientovi přinesli alespoň balíček, už patří minulosti; že to dřív šlo, byť se přinesené věci dezinfikovaly nebo zůstaly do druhého dne „v karanténě“, dnes nic neznamená. Stejně tak přišla striktní omezení výdeje jídla příchozím strávníkům. Změnil se úklid. A třeba i pracovní oděvy se perou s dezinfekční přísadou, která likviduje koronavirus, upozornila generální ředitelka společnosti Clementas, která provozuje domov se zvláštním režimem v Mlékovicích na Kolínsku.

Raději odešli i zdravotníci

Součástí preventivních opatření je také stěhování jedné výjezdové základny středočeských záchranářů. Tým, který běžně sídlí v seniorském domově Zelená lípa Hostivice, se dočasně přesunul do místní sokolovny, kde se našlo vyhovující zázemí. Pro jistotu. „V aktuální situaci, kdy pohyb osob, byť záchranářů, znamená pro obyvatele v seniorském věku možná rizika nákazy Covid-19, rozhodlo vedení kraje a záchranky o dočasném přestěhování,“ vysvětlila mluvčí záchranné služby Petra Effenbergerová.