Cílem je nejen rozvíjet u dětí a mládeže zručnost, což si rodiče a možná spíš už prarodiče vybaví při vzpomínce na vlastní školní léta s „ulejvárnou“ ve školních dílnách. Hlavní je k fortelu přidat i fištrón: dokázat si poradit s řešením problému – přijít věci na kloub a udělat, co je třeba. Prostě: fungovat jako samostatně uvažující zaměstnanec schopný spolupráce s ostatními, po jakých tolik volají moderní firmy.

Když ruce a hlava fungují dohromady

Přinést změnu má výukový koncept nazvaný Maker Culture, který tradiční dílenské činnosti typu práce se dřevem a s kovem spojuje s těmi nejmodernějšími „řemesly“: s uplatněním 3D tisku i poznatků z elektroniky a robotiky. Že takto zaměřená výuka nejenom tolik nezavání školou a daleko víc připomíná zábavu, ale také dokáže naučit více než výklad pedagoga hovořícího ke svěřencům sedícím v lavicích (byť by poslouchali sebepozorněji), si již před časem vyzkoušeli na Střední průmyslové škola Emila Kolbena v Rakovníku. Dokonce pod vedením zakladatelů metody kultury Maker z Kanady a Mexika. A ukázalo se, proč později v reálném životě nakonec leckdy trojkaři šéfují jedničkářům. Propojení školy s praxí a skloubení znalostí s dovednostmi dalo příležitost vyniknout i těm, kteří v běžné výuce patřili k šedivému průměru.

Zámořské zkušenosti jdou přes Rakovník

Už na podzim 2019, kdy v Rakovníku na pozvání Středočeského inovačního centra působili lektoři zpoza oceánu, ředitel tamní průmyslovky Jan Jirátko ohlašoval, že zkušenosti si škola nenechá pro sebe, ale bude je předávat dál; prostřednictvím vlastních proškolených pedagogů v roli lektorů. Koronavirová omezení to sice oddálila, ale teď ta doba přichází: 11. června se v Praze uskuteční první seminář pro středočeské učitele základních a středních škol. A Jirátko nové metody jen doporučuje. „Zahraniční lektoři nás nadchli a vzbudilo to ohromnou chuť do práce. A to jak mezi žáky, tak mezi kantory,“ konstatoval.

Zdůrazňuje, že už ve škole si takto lze osvojovat spousty dovedností potřebných pro praxi: práci v týmu, rozhodování, hodnocení – a nakonec i digitální znalosti. „Žákům předložíme možnosti, čím se mohou zabývat,“ naznačil Jirátko, co stojí na počátku. Pak se stanoví konkrétní úkoly. „To už je součástí úkolu – vymyslet, co by se mělo řešit, čemu to pomůže, jak to udělat. A tím už vzniká spousta zajímavých výstupů,“ vysvětlil ředitel.

Pokud některý kantor namítne, že na jejich škole se přece s projekty pracuje už léta, tohle je přece jen něco jiného. A naopak: o důvod víc zajímat se o to, kam by se dala projektová činnost posunout. Přesně to udělat radí i krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha (STAN). Právě takovéto projekty podle jeho slov pomáhají zvyšovat kvalitu školství.

„Každá metoda, která vede k tomu, že žáky naučí přemýšlet, spolupracovat, zhodnotit vlastní práci, je velmi důležitá pro budoucí praxi i pro život, a proto věřím, že o seminář bude mezi učiteli zájem,“ zve radní pedagogy k účasti v třídenním kurzu Základy Maker kultury: technicky orientované dovednosti pro 21. století, který pořádá Vzdělávací institut Středočeského kraje. Jeho ředitel Jiří Holý zdůraznil, že kutilství, schopnost improvizace a tvůrčí myšlení bylo vždy lidem v Čechách vlastní – a aktuální novinka by měla přispět k jejich oživení a rozvoji.

CITÁT: „Řekli jsme studentům: pojďte si zkusit, jak ve škole pracovat jinak, budeme dělat něco zajímavého, co vás bude bavit. A oni zjistili, že to opravdu funguje – a baví to nejen je, ale i nás, učitele.“ Jan Jirátko, ředitel SPŠ E. Kolbena v Rakovníku:

Co je to „kultura tvůrců“?

- Maker Culture či kultura Maker je metoda související s takzvaným makerským hnutím. Slovo odkazuje na novodobé vynálezce, kutily a vizionáře, kteří něco vymýšlejí a k realizaci používají technologické poznatky nebo tradiční řemesla.

- Zkušenosti rakovnických učitelů napovídají, že žáci, kteří se do projektů zapojují, získají zdravé sebevědomí, naučí se pracovat v týmu, představit a obhájit své názory a diskutovat o nich.

- Na technicky zaměřených školách je součástí projektu i rychlé prototypování, kdy se využívají technologie jako je mikropočítač (programovatelná stavebnice Micro:bit, elektronická platforma Arduino), 3D tisk, rozšířená realita a podobně. Cílem je dospět k vytvoření funkčního prototypu, který bude představovat řešení konkrétního problému nebo výzvy. Příklad? Na počátku projektu může být například zdravé životní prostředí jako cíl OSN – a na konci prototyp lapače prachu pro místní lokalitu. Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje