Právě z evropských peněz, získávaných prostřednictvím IROPu neboli Integrovaného regionálního operačního programu, pochází většina dotací využívaných krajem. Méně je to z národních zdrojů a dalších programů, jako například OPŽP – Operačního programu Životní prostředí.

Celkově existuje 19 krajských fondů, v nichž je k rozdělení určeno dohromady 550 milionů korun. Pro příští rok Michalik slibuje, že by k rozdělení mělo být připraveno minimálně 600 milionů. Detailní přehled krajských fondů (z nichž čtyři jsou nové, například fondy na podporu bydlení nebo výstavbu cyklostezek) včetně informací, komu jsou určeny a jakou podporu lze v jejich rámci žádat, přinášejí webové stránky krajského úřadu.

Náměstek Michalik zmínil i další z krajských fondů, který představitele obcí mimořádně zajímá: fond životního prostředí, ze kterého lze získat podporu na budování kanalizací a vylepšování vodovodů. Starosty nepotěší, že i když je k rozdělení připraveno sto milionů korun, trvá takzvaný převis žádostí – a výrazný. Znamená to, že není dost peněz na to, aby bylo možné uspokojit všechny požadavky.

V souvislosti se školstvím nicméně zmínil radní pro oblast majetku Libor Lesák (ODS), že kraj nyní mapuje stav budov ve svém vlastnictví a jejich využití – přičemž u těch, které kraj nepotřebuje, je naděje, že by mohly být poskytnuty obcím třeba právě pro zřízení základních či mateřských škol.

Fond na podporu regionálního školství kraj letos vyhlašovat nebude, ale zájemci mohou požádat o podporu hned v lednu. To v úterý 7. září řekl při setkání vedení Středočeského kraje se starosty náměstek hejtmanky Věslav Michalik (STAN).

