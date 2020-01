ANO se v té souvislosti vymezuje zejména vůči nejvyšším představitelům kolínské radnice, jak tomu současnému Michelu Kašparovi (Změna pro Kolín), tak jeho předchůdci Vítu Rakušanovi (Změna pro Kolín, STAN), ale i dalším politickým protivníkům.

„Podporujeme boj Martina Hermana proti výhrůžkám od lidí z kolínské radnice,“ uvádí sdělení rozeslané právě Hermanem. Ten stojí v čele hnutí na Kolínsku, ale také je prvním místopředsedou krajské organizace ANO a předsedou stranického klubu v krajském zastupitelstvu. Právě ten se se nyní ke kolínskému dění vyjadřuje.

„Zastupitelský klub hnutí ANO ve Středočeském kraji se jednoznačně postavil za svého předsedu Martina Hermana, který podal trestní oznámení související s výhrůžkami od konkrétních osob za jeho kritiku kolínské radnice, zejména bývalého starosty a předsedy hnutí STAN Víta Rakušana,“ uvádí.

Hrozit opozici? Nepřijatelné!

Stranického kolegy, který je i jedním z krajských radních, se zastává další kolega z rady kraje Robert Bezděk (ANO). „Je naprosto nepřijatelné, aby někomu bylo vyhrožováno za to, že jako zastupitel zvolený občany Kolína provádí svou opoziční práci,“ konstatoval. Za „velmi znepokojující“ označil, pokud Hermanovi v pozici kolínského zastupitele vyhrožují zaměstnanci města, městských firem, případně dokonce příslušníci Policie ČR.

Krajský radní to přitom nezmiňoval jako nějaké obecné příklady; vždy měl na mysli konkrétní lidi, kteří se k Hermanovým aktivitám vyjadřovali (na sociálních sítích nebo i přímo tváří v tvář). A tisková zpráva ANO se vymezuje i proti výrokům, jež měli na Hermanovu adresu pronést nejvyšší představitelé města. Veřejně, před svědky; dokonce i na jednání kolínských zastupitelů.

Bezděk (sám pocházející z Kladna, a tedy mající od osobních vztahů v Kolíně odstup) protihermanovské výroky, které odmítá, přitom neposuzoval pouze coby politik; je také právníkem. Jako příklad tisková zpráva ANO zmiňuje třeba slova z facebooku.

„Hermanečku, ty tlamo vypasená, aby ses nedivil, až ti někdo dá loket s rozeběhem… seš nevídaný koledník, vážně si koleduješ, až ti někdo dá lívanec za krk. Jsme slušné město, nechceme tu nepokoje, které vyvoláváš…“ Odkazuje dokonce i na slova muže pracujícího pro město, který měl po jednání zastupitelů Hermana upozornit, že jestli ho nenechá na pokoji, „vyřídí si to s ním jinak“ – což prý vyznívá jako hrozba fyzickým útokem.

Kdo má zklidnit situaci?

„Já se zastrašit nenechám, ale atmosféra na zastupitelstvu v Kolíně je taková, že řada mých opozičních kolegů nebo občanů Kolína se už bojí vystoupit,“ uvedl Herman. „Koaliční zastupitelé nás okřikují, posmívají se,“ uvedl s tím, že jiní zajdou ještě mnohem dál. Poukázal v té souvislosti na působení místního tisku, ale i na konkrétní kroky, jež vnímá jako jednoznačnou hrozbu. „Abych ukázal, že je to jednání v demokracii nepřijatelné, rozhodl jsem se podat trestní oznámení,“ konstatoval.

„Vyzýváme pana Víta Rakušana jako předsedu hnutí STAN a Změna pro Kolín, starostu města Kolín pana Michaela Kašpara a další členy koaliční rady, aby se panu Martinu Hermanovi za vyvolávání nálad vedoucích k výhrůžkám omluvili – a aby se zasadili o to, aby jejich zastupitelé a zaměstnanci města či městských firem vystupovali v souladu se základními standardy slušného chování,“ uzavřel Bezděk hodnocení současného dění.

Omlouvat se? A za co?

Oba jmenovaní politici Deníku naznačili, že z jejich pohledu by si Herman měl především zamést před vlastním prahem. „Nejsem si vědom, že bych kdy někoho nabádal k neslušnému – nebo vůbec nevhodnému chování,“ reagoval Rakušan na Bezděkovu výzvu. S tím, že omlouvat se nebude, když nemá zač.

„Vyhrocené nálady vyvolává pouze pan Herman svým vlastním chováním. Čekal bych, že mě nebude zatahovat do sporů, které má s někým jiným, a vyřídí si je jako chlap. Je ale asi naivní čekat to od člověka, který si pod jménem Havlíček zadal před volbami lživý anonymní leták na mou osobu – a nikdy se za to neomluvil,“ připomněl Rakušan kauzu, jež před časem vzbudila ve městě velký rozruch.

To, že vydání a roznos letáku s ostrou kritikou Rakušanova působení v čele města a jeho finančního hospodaření pod cizím jménem objednal a zaplatil právě Herman, následně potvrdila policie, jež kauzu zkoumala. A dospěla k závěru, že nešlo o protiprávní jednání. Herman pak vysvětloval, že od dalších lidí získal závažné informace, o kterých soudil, že by je měli znát i další obyvatelé města – leták však nechtěl vydávat za sebe, aby nebyl spojován s kolínskou organizací ANO. Nelíbí se mu také, že se řešilo jen to, jak leták vznikl – a nikoli to, co v něm bylo napsáno.

Podobně se vyjádřil i nynější starosta Kolína Kašpar. „Nevím o tom, že bych kdy někoho nabádal k nevhodnému chování; tedy výzvě klubu ANO nerozumím. Vyhrocené nálady v Kolíně vyvolává pouze pan Herman svým vlastním chováním, které začal podvodným a lživým letákem, jenž vydal pod falešným jménem před loňskými volbami,“ sdělil Deníku.

„Čekal bych, že omlouvat se za svoje jednání bude on – včetně jeho veřejných a vulgárních příspěvků na adresu jedné kolegyně zastupitelky ze Změny pro Kolín, kterou opakovaně veřejně nazval „póvlem“. Já se jemu rozhodně nemám zač omlouvat,“ uvedl Kašpar.